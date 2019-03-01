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"Su Medeniyetinden Yansıyanlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:07 | Son Güncelleme

Küratör Fatih Yeşil: - "Bu aslen bir ebru sergisi olsa da içinde barındırdığı hüsn-i hat, tezhib, minyatür ve resim gibi öğeler sebebiyle bir karma Türk İslam Sanatları sergisi halindedir. Biz burada bu sanatların birlikteliğiyle insanların, farklı unsurların bir araya gelerek çok güzel başka unsurlar haline gelebilmesini göstermeyi amaçladık" - Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Bugün hem iyi bir okçu hem de iyi bir hattat olan Necmeddin Okyay anısına ebru, tezhib, minyatür hüsn-i hatımızı bu şekilde ustalarımızın ortaya koydukları hünerlerle siz sanatseverlerin huzurlarına sunmak bizim için büyük bir şeref"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Okçular Vakfı işbirliğiyle hazırlanan, "Su Medeniyetinden Yansıyanlar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Akkase ebru tekniğini icat eden Hezarfen Necmeddin Okyay anısına düzenlenen serginin açılışı Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde (Maksem) gerçekleştirildi.

Serginin küratörü ebru sanatçısı Fatih Yeşil, açılışta yaptığı konuşmada, sergilenen bütün ebru çalışmalarının kendisine ait olduğunu söyledi.

Seyit Ahmet Bursalı, Selma Kalkan, Sait Abuzeroğlu, Ömer Şen, Cemali Gündoğdu, Yasin Urhan, Hanifi Dursun ve Kamuran Çınar'ın da katkıda bulunduğu sergide yüzden fazla eserin yer aldığını belirten Yeşil, şunları kaydetti:

"Bu aslen bir ebru sergisi olsa da içinde barındırdığı hüsn-i hat, tezhib, minyatür ve resim gibi öğeler sebebiyle bir karma Türk İslam Sanatları sergisi halindedir. Biz burada bu sanatların birlikteliğiyle insanların, farklı unsurların bir araya gelerek çok güzel başka unsurlar haline gelebilmesini göstermeyi amaçladık."

Türkiye'nin farklı ve renkli unsurların bir arada yaşadığı bir ülke olduğunu dile getiren Yeşil, "Buradan yola çıkarak ülkemizdeki farklı renklerin bir arada olması, daha güzel ve farklı unsurlar oluşmasına sebep olacaktır. Sergiyi bu düşüncelerle de gezmenizi rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Okyay medeniyetin taşıyıcı şahsiyetlerinden biri"

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise İstanbul'un büyük bir medeniyetin baş şehri olduğunu belirterek, "Medeniyetimizin şehri İstanbul'da yine medeniyet değerlerimizin suya yansıması veya sudan yansıması olarak bir sergiyi hep birlikte idrak ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Necmeddin Okyay böyle büyük bir medeniyetin taşıyıcı şahsiyetlerinden biridir." diyen Yıldız, Okyay'ın medeniyet mirası olan ok ve yayın gelecek nesillere aktarılması için verdiği mücadelenin anlamlı olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Bugün hem iyi bir okçu hem de iyi bir hattat olan Necmeddin Okyay anısına ebru, tezhib, minyatür hüsn-i hatımızı bu şekilde ustalarımızın ortaya koydukları hünerlerle siz sanatseverlerin huzurlarına sunmak bizim için büyük bir şeref." dedi.

Gençlere ve çocuklara medeniyetin gücünü aktarmanın önemine dikkati çeken Yıldız, "Sergimiz medeniyetimizin yükselişine, milletimizin şahlanışına, ülkemizin refahına, kültür ve sanat etkinliklerinin zenginleşmesine vesile olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta'ya bir tablo hediye etti.

Açılışına İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran'ın yanı sıra çok sayıda İstanbullu sanatseverlerin de katıldığı sergi 12 Mart'a kadar devam edecek.

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İBB MAKSEM okçular vakfı sergi Türk İslam Sanatları

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