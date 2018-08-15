Su motoru kavgasında sopayla dövdüğü kuzeni öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'da Mustafa B. (28), beraber aldıkları su motorunun kullanımı yüzünden kavga ettiği kuzeni Kadir Biricik'i (22) sopayla dövdü. Başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçiren Kadir Biricik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Ereğli ilçesine bağlı eskiden köy statüsünde olan Gökçeyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa B., yandaki evde oturan amcasının oğlu Kadir Biricik ile birlikte aldıkları su motorunun kullanımı yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mustafa B., kuzeni Kadir Biricik'e sopayla saldırdı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Kadir Biricik, yakınlarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Biricik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa B. ise gözaltına alındı. Kadir Biricik'in, kısa süre önce askerden geldiği ve uzman çavuşluk sınavlarına başvurduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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