Su motoru kavgasında sopayla dövdüğü kuzeni öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'da Mustafa B. (28), beraber aldıkları su motorunun kullanımı yüzünden kavga ettiği kuzeni Kadir Biricik'i (22) sopayla dövdü. Başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçiren Kadir Biricik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 08.30 sıralarında, Ereğli ilçesine bağlı eskiden köy statüsünde olan Gökçeyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa B., yandaki evde oturan amcasının oğlu Kadir Biricik ile birlikte aldıkları su motorunun kullanımı yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mustafa B., kuzeni Kadir Biricik'e sopayla saldırdı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Kadir Biricik, yakınlarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Biricik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa B. ise gözaltına alındı. Kadir Biricik'in, kısa süre önce askerden geldiği ve uzman çavuşluk sınavlarına başvurduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın
PKK 6 yılda 52 Kürt siyasetçiyi katletti!
İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok
MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum