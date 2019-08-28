Su motorunu çaldı, bisikletle 500 metre gittikten sonra yakalandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, bahçeden çaldığı su motorunu bisikletine yükleyip, kaçan Emrah B. (22), 500 metre sonra devriye görevindeki polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde, Alaylar 1 Mahallesi'ne meydana geldi. Emrah B., evin bahçesinde gördüğü su motorunu bisikletine yükleyip, kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 metre gittikten sonra karşısına devriye görevi yapan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekip çıktı. Emrah B.'nin durumundan şüphelenen polis, yaptığı araştırmada, su motorunu çaldığını belirledi. Emrah B., gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında ise içime hazır, paket halinde 5 gram eroin bulundu. Emrah B.'nin, su motorunu uyuşturucu satın almak için çaldığını söylediği öğrenildi.

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