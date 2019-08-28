HABER

Su motorunu çaldı, bisikletle 500 metre gittikten sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, bahçeden çaldığı su motorunu bisikletine yükleyip, kaçan Emrah B.

Su motorunu çaldı, bisikletle 500 metre gittikten sonra yakalandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, bahçeden çaldığı su motorunu bisikletine yükleyip, kaçan Emrah B. (22), 500 metre sonra devriye görevindeki polis ekiplerince yakalandı.
Olay, gece saatlerinde, Alaylar 1 Mahallesi'ne meydana geldi. Emrah B., evin bahçesinde gördüğü su motorunu bisikletine yükleyip, kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 metre gittikten sonra karşısına devriye görevi yapan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekip çıktı. Emrah B.'nin durumundan şüphelenen polis, yaptığı araştırmada, su motorunu çaldığını belirledi. Emrah B., gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında ise içime hazır, paket halinde 5 gram eroin bulundu. Emrah B.'nin, su motorunu uyuşturucu satın almak için çaldığını söylediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Su motorunu çaldı, bisikletle 500 metre gittikten sonra yakalandıSu motorunu çaldı, bisikletle 500 metre gittikten sonra yakalandı

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 14 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu ticaretine 14 gözaltı
Genç kızlara silah zoruyla fuhuş yaptıran sevgililere gözaltıGenç kızlara silah zoruyla fuhuş yaptıran sevgililere gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.