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Su oluğuna düşen Ayşe Nur bebek yaşam savaşı veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eflani ilçesinde su oluğuna düşen 1 yaşındaki Ayşe Nur Savcu, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.Edinilen bilgiye göre Bursa’da yaşayan İsmail ve Gülüzar Savcu çifti çobanlık işi için Eflani ilçesine bağlı Mülayim köyü’ne geldi.

Karabük’ün Eflani ilçesinde su oluğuna düşen 1 yaşındaki Ayşe Nur Savcu, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgiye göre Bursa’da yaşayan İsmail ve Gülüzar Savcu çifti çobanlık işi için Eflani ilçesine bağlı Mülayim köyü’ne geldi. İşlerinin ilk gününde 1 yaşındaki bebeği Ayşe Nur Savcu’yu da yanına alarak hayvanları otlatmaya götüren anne Gülüzar, öğle saatlerine doğru yemek yemek için oturduğu masada hazırlık yapmaya başladı. O sırada iddiaya göre kenara bırakılan Ayşe Nur bebek emekleyerek gittiği su oluğuna düştü. Çocuğunun olmadığını fark eden anne Gülüzar Savcu bebeğini oluğun içindeki suda hareketsiz bir şekilde buldu.
Bebeğini o halde gördükten sonra sinir krizi geçiren anne, yolda durduğu araçla hemen Ayşe Nur’u Eflani İlçe Devlet Hastanesi’ne getirdi. Hastanede nefes almadığı belirlenen bebeğin 45 dakika boyunca yapılan kalp masajı ile tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi. Daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Ayşe Nur bebek ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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