Su parkında boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)-BURSA'da, serinlemek için su parkındaki gölete giren bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarılan çocuk, ambulans ile kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Merkez Osmangazi İlçesi Çukurca Mahallesi Ayok Caddesi'ndeki Sukaypark'ın su kayağı yapılan göletine giren henüz ismi öğrenilemeyen bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun çırpındığını gören vatandaşlar durumu görevli can kurtarana ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Sudan bilinci kapalı olarak çıkarılan çocuk, çağrılan ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gölet kıyısında bulunan kıyafetlerı ve buraya geldiği bisikletinde inceleme yapan polis, çocuğun kimliğini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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