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Su pompasında yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde Boyalıca su pompasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.Ova Köyleri Sulama Birliği’nde görev yapan 19 personele yönelik iş güvenliği ve âcil durum eğitimi verildi.

Su pompasında yangın tatbikatı

Bursa’nın İznik ilçesinde Boyalıca su pompasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Ova Köyleri Sulama Birliği’nde görev yapan 19 personele yönelik iş güvenliği ve âcil durum eğitimi verildi. Daha sonra yangın tatbikatı yapıldı. Personel, yangınlara nasıl müdâhale edeceklerini tatbikî olarak öğrendi. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek üzerinde duruldu. Birlik Başkanı Selami Girgin, eğitimlerin süreceğini söyledi.

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