SÜ Rektörü Şahin ile KTÜN Rektörü Özçelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Anadolu Ajansının (AA) ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasında oy verdi.

Haber, yaşam ve spor kategorilerinde yer alan fotoğrafları inceleyen Özçelik, haber kategorisinde Behçet Alkan’ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafına, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl’ın Antarktika"yı konu alan "Bilim ve barış kıtası" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Özçelik, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafların her birinin güzel ve başarılı olduğunu söyleyen Özçelik, fotoğrafları oylarken zorlandığını ifade etti.

Özçelik, "Anadolu Ajansı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemli bir sorumluluğu üstlenmektedir. Dünyanın dört bir yanında yaşanan olayları doğru habercilik adına bizlere aktaran Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

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