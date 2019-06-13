HABER

"Su Roketi" protokolü vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Göl İlkokulu-Ortaokulundaki TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Göl İlkokulu-Ortaokulundaki TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. 12 projenin hazırlandığı ve görsel sanatlar dersinde öğrencilerin yaptıkları eserlerin sergilendiği etkinlikte protokole gösteri yapan öğrenciler "Su Roketi Projesi’’ kapsamında uygulama yaparken roketin yön değiştirmesi ile sıvı maddenin protokolün üzerine dökülmesi ile heyecanlı ve neşeli anlar yaşandı.
Göl İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Savaş Avcı, Samsun’a 150 kilometre uzaklıkta olan okullarının amacının yazılım ve bilişim ağında Samsun’a ve Türkiye’ye destek olmak olduğunu belirterek, hedeflerinin geleceğin mühendisleri, mimarları, bilim adamları ve geleceğin idarecilerini yetiştirmek olduğunu söyledi. Avcı üst üste altıncı bilim fuarını düzenlediklerinin altını çizerek projelerle öğretmenlerin ve öğrencilerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü kaydetti.

Mutlu çocuklar güçlü Türkiye demek
Maarif Hareketi’nin mimarı Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 17 ilçenin milli eğitim müdürlerinin katıldığı etkinlikte ’güzide’ vurgusu yaptı. Esen müdürleri işaret ederek, "17 ilçemizde güzide insanlar olursa 17 ilçemizin tamamı güzide eğitim kurumlarından oluşur demektir. Samsun’a 150 kilometre mesafede olmak Samsun’a uzak olmak anlamına gelmiyor. Bir Arap şairinin sözünü hatırlıyorum. Der ki, ’Ey sevgilim, senden uzak olmak istiyorum, sana yakın olabilmek için.’ Yol uzaklığı gönlümüzden uzak anlamına gelmiyor. Vezirköprü, Göl İlk-Ortaokulu hep yakınımızda olmuştur" dedi.
Okullarda fırsatların eşitlenmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Esen, TUBİTAK Bilim Fuarlarını çok anlamlı bulduğunu ifade etti. Projelerin farkındalığı artırdığına işaret eden Coşkun Esen, emeği gecen idareci öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, "Amacımız nerede olursa olsun mutlu çocuklar yetiştirmek. Mutlu çocuklar olursa güçlü Türkiye olur. Bütün projelerin amacı budur" diyerek projelerin önemine dikkat çekti.

Küçük mühendisler büyük projelerini anlattı
Konuşmaların ardından fuarın açılışı protokol tarafından yapıldı. 12 proje standının tamamını gezen protokole öğrenciler rehber öğretmenlerinin öncülüğünde hazırladıkları projelerini uygulamalı olarak anlattı. Programın ardından yemek ikramı Kunduz Yaylası’nda yapıldı. Yemek ikramından sonra İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ile bir toplantı yapıldı.
"Su Roketi"nin protokolü vurmasının esprisi gün boyu devam ederken fuara Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan’ın yanı sıra ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ,öğrenciler ve veliler katıldı.

"Su Roketi" protokolü vurdu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

Ay, Akrep burcuna giriyor!

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Irak'ta odun pazarı

Bambaşka bir hayat! 250 kişi birden...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.