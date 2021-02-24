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  4. Su samuru köpeklerin elinden son anda kurtuldu!

Su samuru köpeklerin elinden son anda kurtuldu!

24.02.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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Ardahan'da ortaya çıkan nesli tükenmek üzere olan su samurlarından biri köpek saldırısına uğradı. Bir vatandaşın tesadüfen geçtiği yolda gördüğü olay cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı. Ölümle burun buruna kalan su samuru son anda vatandaş tarafından kurtarıldı.

Hanak ilçesine bağlı Altaş köyünde karla kaplı alanda yalnız kalan su samuru iki köpeğin saldırısına uğradı. Aracıyla bölgeden geçen Muhammet Şimşik isimli vatandaş, saldırıya şahit olunca aracından inerek su samurunu köpeklerden kurtardı.

Nesli tükenmekte olan ve ürkek yapısı nedeniyle doğada nadiren görülebilen su samuruna köpeklerin saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırgan köpeklerin diş darbelerine uğrayan su samurunun, kurtarıldıktan sonraki kaçışı ve köpekler tarafından kovalandığı anlar yer aldı.

İHA

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