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Su satıcısının çalışır halde bıraktığı aracı ileri aldı, tekme-tokat kavga çıktı!

20.12.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de cadde üzerinde çalışır halde bekletilen su aracını ileriye alan servis şoförü ile su satıcısı arasında kavga çıktı. Duruma tepki gösteren su satıcısı ile servis şoförü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavgayı, araya giren vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Su satıcısının çalışır halde bıraktığı aracı ileri aldı, tekme-tokat kavga çıktı!

Olay, Esenler Taş Ocağı Caddesi saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracı kullanan servis şoförü, sokaktan caddeye dönmek istedi. Sürücü, ancak su satışı nakliyesi yapılan ve cadde üzerine kısa süreliğine park edilen araç nedeniyle caddeye dönemedi. Servisten inen şoför, çalışır halde bırakılan aracı ileriye aldı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Durumu fark eden su satıcısı ve servis sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Bu esnada kavgayı ayırıyormuş gibi yapan kişilerden birisi de servis şoförüne vurdu.

VATANDAŞLAR AYIRDI

İki sürücüyü vatandaşlar güçlükle ayırdı. Taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, kavga anı kameraya yansıdı.

DHA

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Esenler
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