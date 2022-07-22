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'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırıp dehşeti yaşattı: Demir kapının boyasını dahi eritmiş

22.07.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Merve Küçüktekin, eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk'ün saldırısına uğramıştı. Türk'ün yüzüne kimyasal madde attığı Küçüktekin'in yüzünde ve vücudunda yanıklar meydana gelmişti. Deri nakliyle birlikte 4 kez ameliyat olan ve yanık ünitesinde tedavisi devam eden Küçüktekin "Ölümle tehdit etmeye başladı. Hayatımı mahvedeceğini söyledi" dedi.

Konya'da geçtiğimiz haziran ayında Merve Küçüktekin, eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk'ün kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Türk'ün 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırmasının ardından acılar içinde kalan Küçüktekin'in yüzü ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Deri nakliyle birlikte 4 kez ameliyat olan ve yanık ünitesinde tedavisi devam eden Küçüktekin ''Kapıyı açar açmaz elindeki sıvıyı yüzüme doğru fırlattı. Sonradan öğrendim, yüzüme attığı sıvı, demir kapının boyasını dahi eritmiş" dedi.

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"SU SAATİNE BAKACAĞIZ ABLA" DİYEREK KAPIYI AÇTIRDI

Olay, 19 Haziran'da Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi. Merve Küçüktekin'in evine gelen, 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su saatine bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Kimyasal maddeyi, aracını temizlemede kullandığını öne süren Sabit Türk, savcılıktaki ifadesinde, "Kendisine 'Aramızda yaşanmışlıklar var, gel barışalım' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Ben de bunun üzerine çantamda bulunan sıvıyı, Merve'nin yüzüne doğru fırlattım. Bu esnada eliyle yüzünü tuttu. Panikle olay yerinden kaçtım. Aracıma binip İzmir'de bulunan birliğime doğru yola çıktım. Sırt çantamda bu sıvının bulunmasının nedeni arabamı temizlemek için kullanıyorum. Aracımın temizliği konusunda titizim. Sıvıyı çantama koymak istememin sebebi kıyafetlerime zarar vermemek içindir" dedi. Sabit Türk'ün, olaydan 1 günü önce, Merve Küçüktekin'in çalıştığı markete giderek, keşif yaptığı ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde Türk'ün, Küçüktekin'in çalıştığı markete giderek gözlem yaptığı görüldü.

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"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Deri nakliyle birlikte 4 kez ameliyat olan ve yanık ünitesinde tedavisi devam eden Merve Küçüktekin, hala acı çektiğini belirtti. Eski sağlığına kavuşmak istediğini ifade eden Küçüktekin, "Vücudumda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmuş. Hala da acı çekmeye devam ediyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Hem fiziksel hem de ruhen kötü durumdayım. 4 kez ameliyat geçirdim. 3 kez kazıma işlemi, bir de deri nakli oldum. Psikolojik olarak şu an iyi değilim. Bunu nasıl atlatırım hiç bilmiyorum" dedi.

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"EVDEKİ DEMİR KAPININ BOYASINI ERİTTİ"

Yüzüne atılan kimyasal sıvının evdeki demir kapının boyasını erittiğini belirten Küçüktekin, şunları söyledi:

''Sürekli barışmak istiyordu. Bu nedenden dolayı tehditlerde bulunuyordu. Son dönemlerde bunlar biraz daha arttı. Ölümle tehdit etmeye başladı. Hayatımı mahvedeceğini söyledi. Ben de bunun üzerine olaydan 3 gün öncesinde koruma kararı için başvurdum. Daha sonrasında olay günü işten geldim. Yarım saat sonra biri, ısrarla kapımı çaldı. 'Kim o' diye seslendim. Ses vermedi. Daha sonra tekrar seslendiğimde 'Su saatine bakacağız abla' dedi. Ben de '1 saniye' dedim. Su saatini açtım. Daha sonrasında da kapıyı açtım. Kapıyı açmamla yüzüme sıvıyı fırlatması bir oldu. O anda acı hissettim. Yürüdüm, kollarım yandı. Bir süre sonra çığlık attım ve komşular 112 çağırdı" diye konuştu.

(DHA)

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