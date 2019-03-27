HABER

Su sayaçlarını anlık takip edebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Akıllı su sayaçları" uygulamasıyla aboneler su tüketimi, su kaçağı ve sayaç sıcaklığını yurt içi ve dışından anlık takip edebilecek - ASKİ Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürü Mehmet Kazmazoğlu: - "Suyun akıllı yönetimi konusunda pilot bölge olarak seçtiğimiz Yenimahalle'de bir sitede bu çalışmayı test ettik. Çalışma sonunda hedeflediğimiz başarıya ulaşırsak Ankara'nın tamamında 4 yıl içinde sayaç takılmasını tamamlamayı düşünüyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, "Akıllı su sayaçları" uygulamasıyla aboneler, su tüketimi, su kaçağı ve sayaç sıcaklığını yurt içi ve dışından anlık takip edebilme imkanı bulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de ilk kez başkentte uygulanmaya başlayan sistem sayesinde aboneler anlık su tüketimi, endeks bilgisi, su kaçağı ve sayaç sıcaklığını 7 gün 24 saat radyo frekans verici, cep telefonu aracılığıyla ve online olarak takip edebilecek.

Aboneler, sayaç verilerinin uzaktan takibi için oluşturulan web tabanlı bilgi sisteminde yapılacak çalışmalardan sonra "Online işlemler" menüsünden ayrıntılı bilgi alabilecek.

Akıllı sayaçlar, merkezi sistem üzerinden çalışacak ve sayaçların vanasının uzaktan kontrol edilebilme özelliği sayesinde sahaya personelin gitmesine gerek kalmadan açma-kapama işlemleri yapılabilecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından pilot bölge seçilen Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde belirlenen bazı apartmanlarda yaklaşık 200 aboneye akıllı sayaç takıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürü Mehmet Kazmazoğlu, kısa süre içinde Altındağ'da bin aboneye daha akıllı sayaç takılacağını belirterek, mekanik sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirilerek merkezi izleme sistemi üzerinden takip altına alınacağını bildirdi.

Akıllı sayaçların elektronik devrelerden oluşan yüksek ölçüm hassasiyetine de sahip olduğunu aktaran Kazmazoğlu, manyetik alanlardan etkilenmeyen mekanizmanın farklı çevre koşullarına dayanıklı olduğunu kaydetti.

Kazmazoğlu, "akıllı şehirler" kapsamında Avrupa'da birçok şehirde akıllı sayaç sisteminin uygulandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Akıllı su sayaçlarının Türkiye içinde başka örneği yok. Suyun akıllı yönetimi konusunda pilot bölge olarak seçtiğimiz Yenimahalle'de bir sitede bu çalışmayı test ettik. Çalışma sonunda hedeflediğimiz başarıya ulaşırsak Ankara'nın tamamında 4 yıl içinde sayaç takılmasını tamamlamayı düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da Ulusal Akıllı Kentler Eylem Planı çerçevesinde yıldan yıla eski sayaçları değiştirmeyi planlıyoruz. Mekanik sayaçların hassasiyeti ile ilgili de sorunlar yaşıyoruz. Sayaçlarda kış mevsiminde donma ve patlamalar yaşanıyor bu sayede bunun da önüne geçmiş olacağız."

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Destici'den Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenlerin mezarlarına ziyaretDestici'den Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenlerin mezarlarına ziyaret
Otomobilinde ölü bulunan kadın muhtarın kızı Merve, aday olduOtomobilinde ölü bulunan kadın muhtarın kızı Merve, aday oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Akıllı Sayaç Sistemi" Ankara Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Terör saldırılarında ölenlerin sayısı azaldı

Sonuçlar belli oldu! 2018'de azaldı...

Günlük burç yorumları 27 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

Sokak ortasında vahşet! Kadın şoförün yüzüne sıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.