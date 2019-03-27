Su sayaçlarını anlık takip edebilecek

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından pilot bölge seçilen Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde belirlenen bazı apartmanlarda yaklaşık 200 aboneye akıllı sayaç takıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de ilk kez başkentte uygulanmaya başlayan sistem sayesinde aboneler anlık su tüketimi, endeks bilgisi, su kaçağı ve sayaç sıcaklığını 7 gün 24 saat radyo frekans verici, cep telefonu aracılığıyla ve online olarak takip edebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, "Akıllı su sayaçları" uygulamasıyla aboneler, su tüketimi, su kaçağı ve sayaç sıcaklığını yurt içi ve dışından anlık takip edebilme imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürü Mehmet Kazmazoğlu, kısa süre içinde Altındağ'da bin aboneye daha akıllı sayaç takılacağını belirterek, mekanik sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirilerek merkezi izleme sistemi üzerinden takip altına alınacağını bildirdi.

Akıllı sayaçların elektronik devrelerden oluşan yüksek ölçüm hassasiyetine de sahip olduğunu aktaran Kazmazoğlu, manyetik alanlardan etkilenmeyen mekanizmanın farklı çevre koşullarına dayanıklı olduğunu kaydetti.

Kazmazoğlu, "akıllı şehirler" kapsamında Avrupa'da birçok şehirde akıllı sayaç sisteminin uygulandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Akıllı su sayaçlarının Türkiye içinde başka örneği yok. Suyun akıllı yönetimi konusunda pilot bölge olarak seçtiğimiz Yenimahalle'de bir sitede bu çalışmayı test ettik. Çalışma sonunda hedeflediğimiz başarıya ulaşırsak Ankara'nın tamamında 4 yıl içinde sayaç takılmasını tamamlamayı düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da Ulusal Akıllı Kentler Eylem Planı çerçevesinde yıldan yıla eski sayaçları değiştirmeyi planlıyoruz. Mekanik sayaçların hassasiyeti ile ilgili de sorunlar yaşıyoruz. Sayaçlarda kış mevsiminde donma ve patlamalar yaşanıyor bu sayede bunun da önüne geçmiş olacağız."

