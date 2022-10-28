Su seviyesi azaldı! Vatandaşlar endişeli... İşte Van Gölü'nün son hali

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü’nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması ve aşırı buharlaşmadan dolayı Van Gölü’ndeki su kaybı arttı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte birçok balıkçı limanında sular sığ kaldı. Suların azaldığı limanlara giriş çıkışlarda sorun yaşayan balıkçılar, sürecin devam etmesinden endişeli olduklarını belirtiyor.

"VAN GÖLÜ ESKİ SEVİYELERİNE ULAŞTI"

İHA muhabirine konuşan Mehmet Ertosun isimli balıkçı, 40 yıldır Van Gölü’nden balıkçılık yaptığını ve suların geri çekilmesinden dolayı sorun yaşadıklarını belirtti. Yüzeye çıkan taşların tekneye zarar verdiğini ifade eden balıkçı Ertosun, “Suların çekilmesiyle limanlar işlevsiz kaldı. Sadece Edremit ilçesindeki limanın daha fazla gölün içine uzatılmasından dolayı kuraklıktan etkilenmedi. Van Gölü’nün çekilmeyle birlikte eski seviyelerine ulaştı. 25 yıl öncesinde ise su seviyesi artmıştı. Sular yükselince de evlerimiz sular içinde kaldı. Tabi sonrasında ise sular hep çekildi. Ben tekrar gölün yükseleceğine inanıyorum” dedi.

"TEKNEMİZİN TABANI SÜREKLİ TAŞLARA ÇARPIYOR"

Van Gölü’nde 20 yıldır balıkçılık yaptığını dile getiren Ali Abalı ise tekne tabanlarının taşlara çarptığını belirterek, “Özellikle de liman girişlerine kum toplanıyor. Limanın içerisi derin ama kumdan dolayı limana giremiyoruz. Sular çekildi. Balıkların da ne durumda olduğunu çözemedik. Limanların kumsal bölgede yapılmasından dolayı bu sorunu yaşıyoruz. Zamanında yanlış yere yapıldığı için bizler de bu sıkıntıyı çekeceğiz” diye konuştu. (İHA)

