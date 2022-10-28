HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Su seviyesi azaldı! Vatandaşlar endişeli... İşte Van Gölü'nün son hali

Su seviyesi azaldı! Vatandaşlar endişeli... İşte Van Gölü'nün son hali

28.10.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşlar, kuraklığın etkisiyle limanlardaki su seviyesinin düşmesinden dolayı endişeleniyor.

Su seviyesi azaldı! Vatandaşlar endişeli... İşte Van Gölü'nün son hali

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü’nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması ve aşırı buharlaşmadan dolayı Van Gölü’ndeki su kaybı arttı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte birçok balıkçı limanında sular sığ kaldı. Suların azaldığı limanlara giriş çıkışlarda sorun yaşayan balıkçılar, sürecin devam etmesinden endişeli olduklarını belirtiyor.

A

"VAN GÖLÜ ESKİ SEVİYELERİNE ULAŞTI"

İHA muhabirine konuşan Mehmet Ertosun isimli balıkçı, 40 yıldır Van Gölü’nden balıkçılık yaptığını ve suların geri çekilmesinden dolayı sorun yaşadıklarını belirtti. Yüzeye çıkan taşların tekneye zarar verdiğini ifade eden balıkçı Ertosun, “Suların çekilmesiyle limanlar işlevsiz kaldı. Sadece Edremit ilçesindeki limanın daha fazla gölün içine uzatılmasından dolayı kuraklıktan etkilenmedi. Van Gölü’nün çekilmeyle birlikte eski seviyelerine ulaştı. 25 yıl öncesinde ise su seviyesi artmıştı. Sular yükselince de evlerimiz sular içinde kaldı. Tabi sonrasında ise sular hep çekildi. Ben tekrar gölün yükseleceğine inanıyorum” dedi.

B

"TEKNEMİZİN TABANI SÜREKLİ TAŞLARA ÇARPIYOR"

Van Gölü’nde 20 yıldır balıkçılık yaptığını dile getiren Ali Abalı ise tekne tabanlarının taşlara çarptığını belirterek, “Özellikle de liman girişlerine kum toplanıyor. Limanın içerisi derin ama kumdan dolayı limana giremiyoruz. Sular çekildi. Balıkların da ne durumda olduğunu çözemedik. Limanların kumsal bölgede yapılmasından dolayı bu sorunu yaşıyoruz. Zamanında yanlış yere yapıldığı için bizler de bu sıkıntıyı çekeceğiz” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da kan donduran olay! 8 köpek ölü bulunduAnkara'da kan donduran olay! 8 köpek ölü bulundu
Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Eşeğini denize soktu! Bin pişman olduEşeğini denize soktu! Bin pişman oldu
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü kuraklık

En Çok Okunan Haberler

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İlginizi Çekebilir

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.