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Su şişelerinden kaçak rakı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 13:10 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 54 litre sahte rakı, 2 bin 350 litre üzüm şırası ve damıtma düzeneği ele geçirildi.

Su şişelerinden kaçak rakı çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 54 litre sahte rakı, 2 bin 350 litre üzüm şırası ve damıtma düzeneği ele geçirildi. Sahte rakıların bir kısmının ise su şişelerinde satışa sunulduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçedeki bir büfede sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Büfeyi işleten İ.K.’yi teknik takibe alan ekipler, şüphelinin iş yeri, aracı ile evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 54 litre sahte rakı, 2 bin 350 litre üzüm şırası ve damıtma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Su şişelerinden kaçak rakı çıktı

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