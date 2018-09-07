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Su şişelerine gereksiz ilaç kullanımına karşı uyarı etiketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:14 | Son Güncelleme

Bursa Sağlık Müdürlüğü ve bir su firmasının iş birliğiyle toplumda gereksiz ilaç kullanımına dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, söz konusu firmanın ürettiği su şişelerine uyarıcı etiketler yapıştırılacak - İl Sağlık Müdürü Özcan Akan: - "Amacımız, gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımının önüne geçmek, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek"

Bursa Sağlık Müdürlüğü ve bir su firmasının iş birliğiyle toplumda gereksiz ilaç kullanımına dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, söz konusu firmanın ürettiği su şişelerine uyarıcı etiketler konulması kararlaştırıldı.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Kent Meydanı'nda Sultan Doğal Kaynak Suları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demiray ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akan, ilaçların yüzde 50'sinden fazlasının uygunsuz temin edildiğini belirterek, "Böyle olunca da vatandaşlarımızın çoğu ilaçları doğru bir şekilde kullanamamaktadır. Doğru şekilde kullanmamaya bağlı olarak da tedavilerde istenilen sonuç elde edilemiyor, tedavi süreleri uzuyor ve bazen istenmeyen sonuçlar çıkabiliyor. İstenmeyen yan etkiler de ortaya çıkabiliyor." dedi.

Bu sorunların ortaya çıkmaması için ilaçların doğru ve akılcı kullanılması gerektiğini vurgulayan Akan, "Akılcı ilaç kullanımına dikkati çekmek için Sultan Su firmasıyla bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlik ile Türkiye nüfusu kadar, yani 83 milyon Sultan Su şişelerinde 'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun' etiketini yapıştırarak 83 milyon insana ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız, gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımının önüne geçmek, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek." diye konuştu.

Sultan Doğal Kaynak Suları Yönetim Kurulu Başkanı Demiray, Sağlık Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Akan, Demiray'a plaket verdi.

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Bursa Su şişelerine gereksiz ilaç kullanımına karşı uyarı etiketi

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