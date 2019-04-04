HABER

Su sızıntısı İngiltere Parlamentosu'nu tatil ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:45 | Son Güncelleme

Su sızıntısı İngiltere Parlamentosu'nu tatil ettirdi

LONDRA (AA) - İngiltere Parlamentosu'nda bugünkü oturumlar, tavandan sızan su nedeniyle iptal edildi.

Su sızıntısı, Avam Kamarası'nda kredilere ilişkin yeni vergi düzenlemelerinin görüşüldüğü sırada başladı.

Oturumu yöneten Avam Kamarası Başkan Yardımcısı Lindsay Hoyle, görüşmelerin sorun giderilene kadar askıya alınmasına karar verdi. Ancak 25 dakika sonra salona dönen Hoyle, sorunun devam etmesi üzerine bugünkü tüm oturumların iptal edildiğini duyurdu.

Avam Kamarası'nın basın biriminden daha sonra yapılan açıklamada, soruna acilen müdahale edildiği ve sızıntının kontrol altına alındığı belirtildi.

İşçi Partili Parlamenter Justin Madders, sızıntının "parlamentomunun ne kadar arızalı olduğunun görülmesi için muhtemel bir sembol olduğunu" ifade ederek, Avam Kamarası'na ilişkin halkın olumsuz görüşlerine atıfta bulundu.

Muhafazakar Parti'den Ross Thomson da, "Parlamentoda ilk kez bir sızıntı olmadığından eminim." diyerek espri yaptı.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Dumlupınar şehitleri Gelibolu'da anıldıDumlupınar şehitleri Gelibolu'da anıldı
5 Nisan Avukatlar Günü5 Nisan Avukatlar Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası ingiltere parlamento

En Çok Okunan Haberler

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Dünyaca ünlü dizinin galasında Sibel Kekilli de vardı

Dünyaca ünlü dizinin galasında Sibel Kekilli de vardı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.