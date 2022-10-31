Su sorunu yaşayan Sivas'ta kurumlara "su tasarruf aparatı" dağıtılıyor

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Kadı Burhaneddin Erkek Öğrenci Yurdu'nda 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla düzenlenen Su Tasarruf Aparatı Tanıtım Töreni'nde konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, dünyadaki kaynakların sınırsız olmadığını vurguladı.

İsraf kültürünün ön planda olduğuna, tasarrufun düşünülmediğine dikkati çeken Bilgin, tasarruf kültürünü oluşturmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Her şey sınırsız olmadığı gibi su da sınırsız değil ama ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için su kaynaklarını sınırsız zannediyoruz. Sivas da su kıtlığı çeken illerimizden." diye konuştu.

Bilgin, şehri susuz bırakmama adına ilgili kurumlarla çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"DSİ Bölge Müdürlüğü ile büyük bir projeyi hızla yürütüyoruz. Pusat-Özen Barajı'ndan Sivas 4 Eylül Barajı'na su getirecek projenin ihalesi yapıldı. İnşaat faaliyetleri tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen başladı ve devam ediyor. Sivas'ı susuz bırakmama adına inşallah projenin ilk etabını tamamlayacağız. Üzerimize düşeni yapıyoruz, hiçbir mazerete, bahaneye sığınmadan bu noktada yapmamız gereken çalışmayı yapıp tamamlamak bizim görevimiz ama hemşehrilerimize de düşen bir görev var, suyu tasarruflu kullanmak, israf etmemek."

Belediye olarak su tasarruf aparatı dağıtımına başladıklarına ve ciddi manada tasarruf sağlandığına değinen Bilgin, aparat dağıtımına devam edeceklerini söyledi.

Bilgin, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmalarını tavsiye ederek, "4 Eylül Barajı ciddi manada bitme noktasında, son 10-15 günlük su var. İnşallah Pusat-Özen Barajı'ndan suyu getireceğiz ve bir kesinti yapmayacağız." dedi.

Törenin ardından Bilgin, Kadı Burhaneddin Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki bir lavaboya su tasarruf aparatı taktı.

