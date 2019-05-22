Su sporları istasyonunda 'tahliye' arbedesi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, tahliye edilmek istenen su sporları istasyonunun çalışanları, zabıta ve polis ekiplerine karşı çıkınca arbede yaşandı. İstasyon çalışanları, ayrıca su sporları araçlarını ateşe verdi. Arbedede 4 polis memuru, hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Marmaris Belediyesi'nce şehir merkezindeki 12 su sporları istasyonu, geçen hafta ihaleye çıkarıldı. İhaleyi kaybeden geçen dönemin işletmecileri için bugün tahliye kararı çıktı. Marmaris Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri ekipleri, tahliye için saat 14.00 sıralarında, Uzunyalı mevkisindeki 7 numaralı su sporları istasyonuna geldi. Polis ekipleri de zabıta memurlarına eşlik etti. Tahliyeye karşı çıkan su sporları işletmecisi M.Y. ve 20'ye yakın çalışan, zabıtayla karşı karşıya geldi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygur da araya girip, işletme çalışanlarını uyararak, uzaklaştırdı. Çalışanlar, zabıta ekiplerinden tahliye için 3 gün süre istedi. Zabıta yetkilileri de kabul etmeyince su sporları işletmecisi M.Y. ve personeli, benzin dolu bidonları önce üzerlerine ardından polis ve zabıta ekiplerine döktü. Bu sırada bazı çalışanlar ise su sporları istasyonunun plastik iskelesini ateşe verdi. Karadaki jet ski ve lastik sürat botu da ateşe verildi. Arbedeyi şezlonglarda güneşlenen ve otellerdeki turistler ise endişeyle izledi. Polis ve zabıta ekipleri, otelden çektikleri hortumla yangını söndürmeye çalıştı ve olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Bu sırada güvenlik güçleri ile istasyon çalışanları arasında çıkan arbedede, 4 polis memuru, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olayda 6 kişi ise gözaltına alındı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Uzunyalı mevkisi yürüyüş yolu, yayalara kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.