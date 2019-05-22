HABER

Su sporları istasyonunda 'tahliye' arbedesi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:22 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, tahliye edilmek istenen su sporları istasyonunun çalışanları, zabıta ve polis ekiplerine karşı çıkınca arbede yaşandı.

Su sporları istasyonunda 'tahliye' arbedesi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, tahliye edilmek istenen su sporları istasyonunun çalışanları, zabıta ve polis ekiplerine karşı çıkınca arbede yaşandı. İstasyon çalışanları, ayrıca su sporları araçlarını ateşe verdi. Arbedede 4 polis memuru, hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.
Marmaris Belediyesi'nce şehir merkezindeki 12 su sporları istasyonu, geçen hafta ihaleye çıkarıldı. İhaleyi kaybeden geçen dönemin işletmecileri için bugün tahliye kararı çıktı. Marmaris Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri ekipleri, tahliye için saat 14.00 sıralarında, Uzunyalı mevkisindeki 7 numaralı su sporları istasyonuna geldi. Polis ekipleri de zabıta memurlarına eşlik etti. Tahliyeye karşı çıkan su sporları işletmecisi M.Y. ve 20'ye yakın çalışan, zabıtayla karşı karşıya geldi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygur da araya girip, işletme çalışanlarını uyararak, uzaklaştırdı. Çalışanlar, zabıta ekiplerinden tahliye için 3 gün süre istedi. Zabıta yetkilileri de kabul etmeyince su sporları işletmecisi M.Y. ve personeli, benzin dolu bidonları önce üzerlerine ardından polis ve zabıta ekiplerine döktü. Bu sırada bazı çalışanlar ise su sporları istasyonunun plastik iskelesini ateşe verdi. Karadaki jet ski ve lastik sürat botu da ateşe verildi. Arbedeyi şezlonglarda güneşlenen ve otellerdeki turistler ise endişeyle izledi. Polis ve zabıta ekipleri, otelden çektikleri hortumla yangını söndürmeye çalıştı ve olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Bu sırada güvenlik güçleri ile istasyon çalışanları arasında çıkan arbedede, 4 polis memuru, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olayda 6 kişi ise gözaltına alındı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Uzunyalı mevkisi yürüyüş yolu, yayalara kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Su sporları istasyonunda 'tahliye' arbedesiSu sporları istasyonunda 'tahliye' arbedesiSu sporları istasyonunda 'tahliye' arbedesiSu sporları istasyonunda 'tahliye' arbedesi

PARTNERİbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
PKK'lıların Eren Bülbül'ün evinden çaldığı erzak, depolarında bulunduPKK'lıların Eren Bülbül'ün evinden çaldığı erzak, depolarında bulundu
Ek süre talepleri geri çevrilince benzin döktükleri malzemeleri ateşe verdilerEk süre talepleri geri çevrilince benzin döktükleri malzemeleri ateşe verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.