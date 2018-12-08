Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülleriyle kaplandı. Hatay'ın merkez Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinden de geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi. Kapladığı alanda "sümbül tarlası" izlenimi veren bu durum, nehrin üzerinde ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

"İSTİLACI BİR TÜR" UYARISI



Antakya Doğa, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Dr. Samim Kayıkçı, su sümbülünün Güney Amerika kökenli bir bitki olduğunu söyledi. Su sümbülünün dünya literatüründe, istilacı su bitkileri arasında en bilinen türlerden biri olduğunu kaydeden Kayıkçı, şunları belirtti: "Çeşitli arazi çalışmalarında bu türün yayılışını gözlemliyoruz. Pek çok zararlarının yanında bir kısım faydaları da var insanlar için. Yayıldığı yerlerde su ulaşımıyla ilgili sıkıntılara sebep oluyor, sulama kanallarının ve barajların tıkanmasıyla ilgili sorunlar oluyor. Bir bölgenin biyo çeşitliliği üzerine etkisi var çünkü yabancı bir tür ve oraya girdiği yere çok hızlı çoğaldığı için bütün alanı kaplıyor ve oradaki bütün doğal dengeyi bozuyor."