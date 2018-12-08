HABER

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 08:39 | Son Güncelleme

Lübnan'dan doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımlarında oluşan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu. Yer yer nehrin yüzeyini kaplayan bitkiler, "sümbül tarlası" izlenimi verdi. Antakya Doğa, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Dr. Samim Kayıkçı, su sümbülünün doğanın dengesini bozan istilacı bir tür olduğunu söyledi.

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülleriyle kaplandı. Hatay'ın merkez Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinden de geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi. Kapladığı alanda "sümbül tarlası" izlenimi veren bu durum, nehrin üzerinde ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

"İSTİLACI BİR TÜR" UYARISI

Antakya Doğa, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Dr. Samim Kayıkçı, su sümbülünün Güney Amerika kökenli bir bitki olduğunu söyledi. Su sümbülünün dünya literatüründe, istilacı su bitkileri arasında en bilinen türlerden biri olduğunu kaydeden Kayıkçı, şunları belirtti: "Çeşitli arazi çalışmalarında bu türün yayılışını gözlemliyoruz. Pek çok zararlarının yanında bir kısım faydaları da var insanlar için. Yayıldığı yerlerde su ulaşımıyla ilgili sıkıntılara sebep oluyor, sulama kanallarının ve barajların tıkanmasıyla ilgili sorunlar oluyor. Bir bölgenin biyo çeşitliliği üzerine etkisi var çünkü yabancı bir tür ve oraya girdiği yere çok hızlı çoğaldığı için bütün alanı kaplıyor ve oradaki bütün doğal dengeyi bozuyor."

20181207_2_33812913_39685274_Web

"KAĞIT VE HASIR YAPIMINDA KULLANILABİLİR"

Kayıkçı, Asi Nehri üzerinde görülen bu tür sümbülün Türkiye'nin diğer yerlerine de dağılma riskinin bulunduğunu anlattı. Bitkinin bazı faydalarının da olduğunu kaydeden Kayıkçı, özellikle kağıt, hasır ve ip yapımında kullanıldığını ve gübre olarak kullanıldığına dair de literatürde bilgilerin bulunduğunu söyledi.

20181207_2_33812913_39685268_Web

"ÇİÇEĞİ OLSA GÜZEL OLURDU"

Vatandaşlardan Abdulcelil Erkan nehrin daha önce kokudan geçilmediğini ancak yapılan arıtma tesisi ile bunun önünün alındığını aktardı. Erkan, iki aydır nehri kaplayan sümbüllerin dikkati çektiğini anlatarak, "Çok çirkin görüntüsü var. Bir tarafı tertemiz bir tarafı çok çirkin. Bazı zamanlar toplanıp atılıyor ama bitmiyor" dedi. Vatandaşlardan Havva Mucuk bitkinin gittikçe arttığını gözlemlediğini ifade ederek, "Çiçeği olsa güzel belki ama çok sıklar, güzel olduğunu da söyleyemem kötü olduğunu da... " diye konuştu.

2252530_3f5678ba54e42bad1cf309831b7781d4

Kaynak: AA

PARTNERCep telefonları için sınırsız internet dönemi!Cep telefonları için sınırsız internet dönemi!
Olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralıOlay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralı
Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybettiBartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
su sümbülleri Asi nehri Antakya bekaa vadisi

En Çok Okunan Haberler

Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

Vali yardımcısının 'Biber gazından ne olacak' sözüne tepki yağıyor

Vali yardımcısının 'Biber gazından ne olacak' sözüne tepki yağıyor

İlginizi Çekebilir

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beton mikseri can aldı! Feci kaza kamerada

Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Bir il beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Kanlı pusu! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kanlı pusu! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Günlük kiralık evlere fuhuş baskını! DEAŞ'lı terörist...

Günlük kiralık evlere fuhuş baskını! DEAŞ'lı terörist...

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.