MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yetiştirilen ve ince kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle öne çıkan "Suruç narı"nın üretim alanları, toprakların suya kavuşmasıyla birlikte artıyor.

Atatürk Barajı sayesinde sulama imkanlarının arttığı ilçedeki üreticiler, buğday, arpa, mısır ve pamuk gibi ürünlerin yanı sıra bölgenin önemli değerlerinden "Suruç narı"nı da tekrar yetiştirmeye başladı.

Su sıkıntısı nedeniyle 150-200 dekara kadar gerileyen nar üretim alanı, 4 yıl önce suyun gelmesi ve devletin desteğiyle bu yıl 750 dekara kadar çıktı. Yaklaşık 500 ton rekolte beklenen narın kilogramı toptanda 1,70, perakende olarak da 2,5-3 liradan satılıyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine, Suruç narının ince kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle kitaplara da konu olmuş önemli endemik bir meyve türü olduğunu söyledi.

Suruç narının önemli bir şifa kaynağı olduğunu anlatan Yahlizade, önceki yıllarda su sıkıntısı nedeniyle ancak 150-200 dekarda yapılan nar üretiminin, 4 yıl önce suyun gelmesi ve devletin desteğiyle bu yıl 750 dekarda yapıldığını kaydetti.