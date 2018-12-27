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Su tahliye borusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde girdiği su tahliye borusunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su tahliye borusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde girdiği su tahliye borusunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nusaybin'in Bahçebaşı köyünde bulunan elektrik santralindeki su tahliye borusunda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler, iftaiyeden yardım istedi. Mardin Büyüşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, köpeğin mahsur kaldığı yerde kurtarma çalışma başlattı. Ekipler, köpeğin mahsur kaldığı su tahliye borusunu spiral ile kesip 2 saatlik uğraşın ardından yavru hayvanı kurtardı. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Su tahliye borusunda mahsur kalan köpek kurtarıldıSu tahliye borusunda mahsur kalan köpek kurtarıldıSu tahliye borusunda mahsur kalan köpek kurtarıldıSu tahliye borusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

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