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Su tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, refüje çarpıp, kontrolden çıkarak, su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Kürşat Özoğul (42), yaşamını yitirdi.  Kaza, saat 02.00 sıralarında, Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi.

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, refüje çarpıp, kontrolden çıkarak, su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Kürşat Özoğul (42), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. 626 Sokak'tan hızla girdiği öne sürülen Kürşat Özoğul yönetimindeki 48 JB 719 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda refüje çarptı. Özoğul'un kontrolünden çıkıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, su tahliye kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özoğul, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Kürşat Özoğul, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise vinçle kanaldan çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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