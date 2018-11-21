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Su tahliye kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekibi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 00:33 | Son Güncelleme

Su tahliye kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekibi kurtardı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde su tahliye kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekibi kurtardı.

İlçenin İkikubbe Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaşlar, üzeri açık su tahliye kuyusuna düşen koyunu fark edince Ahlat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Koyunu bulunduğu yerden çıkarmak için mahalleye giden itfaiye ekibi, kuyuya inerek koyunu kurtardı.

İtfaiye eri Mazlum Kürüm, yaptığı açıklamada, kuyudan çıkardıkları koyunu belediyenin kademesine götüreceklerini, sahibi bulununca koyunu kendisine teslim edeceklerini söyledi.

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Ahlat Bitlis itfaiye koyun rögar kuyusu

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