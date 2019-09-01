Su tankeri bağ evine daldı: 4 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, tek katlı müstakil bağ evine çarptı. Ev harabeye dönerken, kazada, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacılar- Erciyes karayolunda meydana geldi. Şehir merkezine doğru ilerleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait, Ahmet Altıparmak yönetimindeki 38 YL 778 plakalı su tankeri, virajda savruldu. Yoldan çıkan tanker, yol kenarında bulunan, Fatma- Nuhu Abravcı çiftine ait müstakil bağ evine daldı. Tanker hızla girdiği evin içinde devrildi. Ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler enkaz altında bulunan kişilerin çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu enkaz altından, tanker sürücüsü Ahmet Altıparmak, araçta yanında bulunan Ali Suna ve Ahmet Karaçam ile evdeki Fatma Abravcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nuhu Abravcı (65) ise ambulansla hastane kaldırıldı. Abravcı çiftinin hafta sonu nedeniyle bağ evine geldikleri öğrenildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.