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Su tankeri bağ evine daldı: 4 ölü, 1 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 18:31 | Son Güncelleme

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI Kayseri'nin Hacılar ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurda yığınına dönen su tankeri ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazada bağ evi üzerine devrilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait su tankerinde bulunan ve hayatını kaybeden sürücüsü Ahmet Altıparmak ile araçta bulunan Ali Suna ve Ahmet Karaçam'ın, görev için Erciyes'te bulunan içme suyu şebeke tesisine bakım için gittikleri, dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazada ölen Fatma Abravcı'nın ise eşi Nuhu Abravcı ile yaz döneminde burada kaldıkları belirlendi. Nuhu Abravcı'nın tedavisi ise Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
6 YIL ÖNCE AYNI YERDE MİDİBÜS DEVRİLDİ
Bu arada kazanın meydana geldiği noktanın yaklaşık 10 metre yakınında 6 yıl önce meydana gelen bir başka kazada ise 11 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi ise yaralanmıştı. Kayseri'de kayak için Erciyes Dağı'na çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan Durmuş Ozan yönetimindeki 51 AR 105 plakalı midibüs virajı alamayınca devrildi. Yola savrulan yolculara ve sağlık görevlilerini getiren ambulansın sürücüsüne de, Adem Akpınar yönetimindeki 51 HV 762 plakalı minibüs çarptı. Feci kaza da 11 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi ise yaralanmıştı.

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