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Su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, traktör arkasına bağlanan su tankeri içine gizlenmiş 467 kilo esrar ele geçirdi.

Su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, traktör arkasına bağlanan su tankeri içine gizlenmiş 467 kilo esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi bölgesinde şüphe üzerine takip ettikleri traktörü durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpek 'Atak' ile yapılan aramada traktörün arkasında bulunan su tankeri içine gizlenen 41 balya içinde 467 kilo esrar ele geçirildi. Traktör sürücüsü Ahmet Ç.(47) ve yanında bulunan Fesih Y. (53) gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildiSu tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildiSu tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi

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