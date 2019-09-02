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Su tankerinin bağ evine uçtuğu kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, kontrolden çıkan su tankerinin bağ evinin üzerine uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü toprağa verildi.

Su tankerinin bağ evine uçtuğu kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Olcay Düzgün-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, kontrolden çıkan su tankerinin bağ evinin üzerine uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü toprağa verildi.
Hacılar- Erciyes karayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, şehir merkezine giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (KASKİ) ait, Ahmet Altıparmak (36) yönetimindeki 38 YL 778 plakalı su tankeri, virajda savruldu. Tanker, yol kenarında bulunan, Fatma- Nuhu Abravcı çiftine ait bağ evinin üzerine uçarak devrildi. Kazada araçta bulunan KASKİ çalışanları Ahmet Altıparmak, Ali Suna (30), Ahmet Karaçam (43) ile ev sahibi Nuhu Abravcı'nın eşi Fatma Abravcı (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Nuhu Abravcı ise, yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
KASKİ çalışanları Ahmet Altıparmak ve Ali Suna için bugün Hunat Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, belediye başkanları, ölenlerin yakınları ve KASKİ çalışanları katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Altıparmak, Erkilet Mahallesi'nde aile mezarlığına, Ali Suna ise Özvatan ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.
Kazada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Fatma Abravcı ise öğle namazının ardından Hacılar ilçesindeki Cami Kebir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kazada ölen diğer KASKİ çalışanı Ahmet Karaçam'ın ise yarın toprağa verileceği bildirildi.
KARAYOLLARI İNCELEME YAPTI
Bu arada, kazanın meydana geldiği Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde karayolları ekipleri inceleme yaptı. İnceleme ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından polis yolu trafiğe açtı. Kazanın meydana geldiği noktanın yaklaşık 10 metre yakınında 6 yıl önce meydana gelen bir başka kazada ise 11 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Su tankerinin bağ evine uçtuğu kazada ölen 3 kişi toprağa verildiSu tankerinin bağ evine uçtuğu kazada ölen 3 kişi toprağa verildiSu tankerinin bağ evine uçtuğu kazada ölen 3 kişi toprağa verildiSu tankerinin bağ evine uçtuğu kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

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