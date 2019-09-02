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Su tankerinin bağ evine uçtuğu kazada ölen 3 kişi toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

    'ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR' Yüksek Şehir Plancısı Tamer Cinel, dün 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği yerde yolun durumune ilişkin açıklamada bulundu.

'ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR'

Yüksek Şehir Plancısı Tamer Cinel, dün 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği yerde yolun durumune ilişkin açıklamada bulundu. Aynı bölgede 6 yıl önce meydana gelen başka bir kazada 11 kişinin öldüğünü hatırlatan Cinel, kazanın o dönem buzlanma ve kar lastiği kullanılmaması nedeniyle yaşandığını söyledi. Dünkü kazada 4 kişinin öldüğünü anımsatan Cinel, "Buranın iyi analiz edilmesi gerekiyor. Ya yolun eğiminde ya da düzenli olarak hızı kesecek bir takım düzenlemelerle yol genişletilmesi yapılarak bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Bu dediklerimiz çok kapsamlı olan işlerdir. Fren boşalması gözüken bir şeydir. Bunun kontrolünün yapılmaması ikinci bir hatadır. Bu fren boşalmasına getiren, bu yolun devamındaki ve buradaki kısımda kazaya sebep olan noktaların belirlenip, önlem alınması gerekiyor. Bir insan hayatı söz konusudur. Bunlar kötü örneklerdir. İnşallah bir daha olmaz. Burada araştırmaların yapılarak önlemlerin alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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