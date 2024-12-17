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Su tankerinin çarpmasıyla 15 yaşındaki Asel hayatını kaybetmişti! O anlar güvenlik kamerasında

17.12.2024 21:11
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde tanker sürücüsü ışıklarda bekledikten sonra hareket etmeye başladığı anda, okuldan çıkıp karşıdan karşıya geçen 15 yaşındaki Asel K.'ye çarptı. Tanker sürücüsü kaza sonrasında yaya olarak kaçarken, Asel K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Su tankerinin çarpmasıyla 15 yaşındaki Asel hayatını kaybetmişti! O anlar güvenlik kamerasında

Gaziosmanpaşa' su tankeri kazası! Kaza dün saat 18.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Işıkta bekleyen tanker, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte hareket etti.

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YAYA OLARAK YERİNDEN KAÇTI!

Tanker sürücüsü, okuldan çıkarak karşıdan karşıya geçen Asel K.'yi fark etmeyerek, çarptı. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden tanker sürücüsü, aracı durdurduktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Asel K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Asel K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tankerin Asel K.'ye çarptığı anlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asel K. ve yanındaki bir arkadaşının tanker hareket etmesine rağmen koşarak önünden geçmeye çalışmaları ve genç kızın tankerin altında kaldığı anlar yer alıyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Tanker kaza
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