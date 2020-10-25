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Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 19:51 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde su tankeri ile çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ve vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar

Kaza, Karabük-Bartın-Safranbolu kavşağında meydana geldi. Bartın istikametinden kavşağa giriş yapan Necdet Demir (52) idaresindeki su tankeri, Safranbolu istikametine seyreden Hilmi Acaroğlu (56) idaresindeki Renault marka otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile sürücü Acaroğlu ile yanında bulunan Ergin Ergül (43) bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ile ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye kırım ekibi ile vatandaşların yardımı ile otomobildeki yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol ise ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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