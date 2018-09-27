Su tankı kamuflajlı baz istasyonuna mahalleliden tepki

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, GSM şirketi tarafından 2 katlı binanın çatısına su tankıyla kamufle edilerek, kurulan baz istasyonu, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Baz istasyonunun kaldırılmasını isteyen mahalleli, gece yarısına kadar oturma eylemi yapıp, imza topladı.

Bahçelievler Mahallesi 3029 Sokak'taki 2 katlı binanın çatısına, geçen günlerde, GSM şirketi tarafından baz istasyonu kuruldu. Baz istasyonunun etrafı demirle kaplanırken, su tankı görünümü verildi; ancak durumu öğrenen mahalleli, tepki gösterdi. Baz istasyonuna izin veren apartman sahibine öfkelenen mahalle sakinleri, baz istasyonunun yerleşim yerlerinden uzağa kurulması gerektiğini ve bunun için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi.

'KANSER OLMAK İSTEMİYORUZ'

Mahalle sakinleri, gece yarısı eylem yaptı. İstasyonun kaldırılması için imza kampanyası başlattıklarını belirten Bahçelievler Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Sönmez, binanın çatısına kurulan su tankının önce güneş enerjisi için kullanılacağının söylendiğini daha sonra ise GSM şirketine ait baz istasyonu olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Sönmez, "Mahallemizin 12 bine yakın nüfusu var. Ayrıca baz istasyonu Rehabilitasyon Merkezi'ne, İsmail Tosunoğlu İş Merkezi'ne, Çamlık Engelliler Okulu ile anaokuluna yalnızca 50 metre uzaklıkta. Baz istasyonları yerleşim yerlerinin dışına kurulmalı. Biz kanser olmak istemiyoruz. Çocuklarının sağlığını düşünüyoruz. O nedenle bu istasyon kaldırılmalı" dedi.

Gece 500 imza toplandığını dile getiren mahalle sakinlerinden Serdar Demirel, "Baz istasyonu yüzünden kanser olmak istemiyorum. Yetkilileri buradan göreve davet ediyorum. Bunu kaldırsınlar" diye konuştu.