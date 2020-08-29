Su tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi Karafrenk Yaylası’nda tarım arazisini sulama meselesi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile vurulan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Katil zanlısı, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Karafrenk Yaylası’nda meydana geldi. Abdullah K. ile Murat Arslan tarım arazisi sulama meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Abdullah K. yanında getirdiği av tüfeği ile tartıştığı Murat Arslan’ın kafasına bir el ateş etti. Olaya müdahale etmek isteyen Arslan’ın kızı Gönül Arslan’a (26) da bir el ateş ederek yaraladı. Murat Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan Gönül Arslan’a ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Katil zanlısı Abdullah K. olay yerine gelen Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken Murat Arslan’ın cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



