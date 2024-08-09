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Su tasarrufunda bir numara! Sosyal medyanın konuştuğu o ürünü bulduk

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
07.08.2024 10:31
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Damlatan, sıçratan ya da kesik kesik akan mutfak bataryanızdan bıktınız mı? Bataryanız yüzünden litrelerce suyu boşa harcadığınızın farkında mısınız? Eviye bataryası, mutfakta en çok kullanılan araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yemek hazırlamadan pişirmeye, bulaşıktan sebze ve meyve yıkamaya kadar günlük işler için hayati önem taşıyor. Günümüzde geleneksel muslukların yerini yeni nesil pratik ürünler alıyor. "Musluğun pratiği de nasıl olur ki?" diye düşünüyorsanız işte detaylar...

Su tasarrufunda bir numara! Sosyal medyanın konuştuğu o ürünü bulduk

Mutfak bataryanızı günde kaç kez açıp kapattığınızı bir düşünün… Özellikle kalabalık bir aileniz varsa yüzlerce kez musluğu açıp kapatıyor olabilirsiniz. Mutfak bataryası, eviye ile birlikte yaşam alanınızın en temel belirleyicisi. Pratik ve işlevsel olması da son derece önemli. Günümüzde yüksek basınçlı, 360° döndürülebilen, kaliteli malzemelerden üretilmiş bataryalar, kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Öyle ki sosyal medyada viral olan modeller bile var. Onlardan biri de bu içeriğimizde sizi bekliyor. Uzatılabilir yapısı ve farklı püskürtme fonksiyonları ile temizlik işlerini kolaylaştıran, duraklatma düğmesi sayesinde suyu daha verimli kullanmanıza ve su tasarrufu yapmanıza olanak tanıyan o ürünü merak ediyorsanız, işte çok satanlar listesinde zirvede yer alan o ürün!

@forious.us Easy to install, much cheaper than supermarket #fyp #foryou #tiktokshop #kitchen #kitchenfaucets #watertap #furnishing #upgrade #homedecor #Forious ♬ Bad Episode (Instrumental Cut) - Petit Biscuit

Forious Mutfak Musluğu'nun öne çıkan özellikleri

Forious Mutfak Musluğu

  • Yüksek basınçlı güçlü akış ve sprey seçenekleri sayesinde bulaşıklarınızı kolayca temizleyebilir, sebzelerinizi yıkayabilir veya lavabonuzu durulayabilirsiniz. Duraklatma düğmesi ise su israfını önleyerek hem bütçenize katkıda bulunur.
  • 66 cm'ye kadar uzayabilen çekilebilir başlığı sayesinde lavabonuzun her köşesine kolayca ulaşır. Büyük tencerelerinizi veya tavalarınızı rahatlıkla yıkamanızı sağlar. Kullanım sonrası başlık otomatik olarak yerine oturur.
  • Musluğun 360 derece dönebilen başlığı sayesinde lavabonuzun her noktasına kolayca erişebilir, bulaşıklarınızı daha pratik bir şekilde yıkayabilirsiniz.
  • Paslanmaz çelikten üretilen musluk, kurşunsuz ve nikel içermez. Bu sayede hem sağlığınızı korur hem de uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
  • Gerçek elmas kaplamalı seramik disk valf teknolojisi sayesinde musluk, 5 milyon kullanıma kadar dayanıklıdır. Sızıntı yapmadan uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi çalışır.
  • Parmak izi ve leke tutmayan özel kaplaması sayesinde musluğunuz her zaman temiz ve parlak görünür.
  • Musluğu kendiniz kolayca kurabilirsiniz. Kılavuzdaki adımları takip ederek kısa sürede montajını tamamlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kurulumu oldukça kolay ve ihtiyaç duyulması halinde kutu içerisinde bulunan armatür için yer stabilizatörü iyi düşünülmüş(beyaz plastik parça), ihtiyaç duymadım fakat kutu içeriğinde bulundurulması önemli. Ürün neredeyse tak kullan modunda hazır geliyor. Tek yapmanız gereken armatürü, mutfak evisine yerleştirdikten sonra 2 vida sıkıp sabitlemek(yıldız tornavida ile) ve sıcak-soğuk vanalarına bağlamak. Spiral hortumun hangi kısmına o siyah ağırlığın bağlanacağı etiketle belirtilmiş. Ona dikkat edin."

  • "Fiyatına göre kaliteli bir ürün, gerek yapısı gerek kullanım açısından son derece iyi. Boyutu da normal seviyede kurulumu çok basit."

  • "Çok fazla ürün yorumu yapmam ama ürün montajı 5 dakika sürdü. Su akışı, gayet güzel. Başlık tuşu yumuşak, kolayca ayarlanabiliyor. Kullanım süresi de uzun olursa kaliteli bir ürün diyebilirim."

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Farklı renk ve boyutlardaki diğer mutfak bataryaları burada.

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