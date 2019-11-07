HABER

Su termosundan uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:16 | Son Güncelleme

Hatay’da narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada su termosu içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı ilçesinde durdurulan H.Ş.

Su termosundan uyuşturucu çıktı

Hatay’da narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada su termosu içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı ilçesinde durdurulan H.Ş. isimli şahsın arabasında arama yapıldı. Aramada arabanın bagajında bulunan su termosunun içerisine gizlenmiş 43 paket halinde 43 bin adet captagon hap ele geçirildi. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan H.Ş., Z.Ş., H.Ş. ve B.Ş. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtıErik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı
Hırsızlık şüphelisi: Çek bu video Maraş'ı sallarHırsızlık şüphelisi: Çek bu video Maraş'ı sallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasankeyf’ile ilgili yeni haber! Su Seviyesi her geçen gün yükseliyor

12 bin yıllık Hasankeyf'in son günleri!

Araçta öldürdüğü eşinin cesediyle 2 saat dolaştı!

Dehşete düşüren olay! Cesediyle iki saat dolaştı

Saruhanlı Belediyesi Cengiz Topel caddesinin ismini Sefer Özlü olarak değiştirdi

Saruhanlı Belediyesi'nden tartışma yaratan değişiklik

Siyanür içerek intihar eden 4 kardeş kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu

Tüm yolları denedi ama olmadı

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.