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Su tesisatı döşerken, akıma kapılarak, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde, Yusuf Öztürk (36), su tesisatı döşediği evde akıma kapılarak, hayatını kaybetti.

Su tesisatı döşerken, akıma kapılarak, öldü

Sinan UÇAR/ŞİRAN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde, Yusuf Öztürk (36), su tesisatı döşediği evde akıma kapılarak, hayatını kaybetti.
Olay, dün ilçeye bağlı Telme Köyü'nde meydana geldi. Tesisatçı Yusuf Öztürk, su tesisatı döşemek için bir eve gitti. Ancak kullandığı kaynak makinesinden akıma kapıldı. Ev sahipleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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