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Su testileriyle yangını söndürmeye çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 23:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına mahalleli kadınlar su testileriyle katıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına mahalleli kadınlar su testileriyle katıldı. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın mahalleye ulaşmadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hasköy Yukarı Mahalle yakınında bulunan zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen iş makineleri, ekipler, arazöz ve su tankerlerini yangın alanına dar yollar nedeniyle getiremeyince mahalle halkının da desteği ile uzun uğraşlar sonucu hortum uzatarak söndürme çalışmalarına başlayabildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen bir helikopterin de detsek verdiği söndürme çalışmalarında yangın büyük ölçüde kontrol altına alınarak mahallelinin de çabasıyla 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanıldı. Yangında yaklaşık 40 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Su testileri ile yangını söndürmeye çalıştılar
Mahalleye yakın mesafedeki yangını söndürmek için ekipler ile birlikte mahalle sakinleri de seferber oldu. Mahalleli kadınlar ellerinde ve sırtlarında taşıdıkları su testileri ile yangını söndürmek için uğraş verdi. Mahalle halkının söndürme ekipleri gelene kadar ellerine geçirdikleri kova, bardak, su şişesi, hortum, kürek ve ilaçlama tankı ile başlattığı mücadele sayesinde yangının mahalledeki evlere sıçraması önlendi.

Başkan Özcan bölgeye geldi
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Özcan, mahalle sakinlerine ulaşımın rahatlatılabilmesi için yol açmaları konusunda destek vereceklerini, ancak arazilerden geçecek olan yol için yardımcı olmalarını istedi. Mahalle sakinleri ise sadece yangınlarda değil hasta ve diğer acil durumlarda mahalle arası yolların dar ve kötü olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek yetkililere seslendi.

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