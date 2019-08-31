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Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 23:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İşini dürüst yapan balıkçılarımızın hakkını korumak için yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla deniz ve iç sulardaki av sahanlığında, işleme tesislerinde, toptan ve perakende satış yerlerinde, soğuk hava depolarında denetim ve kontrolleri yapmaktayız"

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İşini dürüst yapan balıkçılarımızın hakkını korumak için yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla deniz ve iç sulardaki av sahanlığında, işleme tesislerinde, toptan ve perakende satış yerlerinde, soğuk hava depolarında denetim ve kontrolleri yapmaktayız." dedi.

Pakdemirli, Poyrazköy'de düzenlenen Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde, geçen yıl balıkçılık sezonunun özellikle palamut, lüfer ve istavrit bakımından bereketli geçtiğini vurgulayarak, bu avcılık sezonunun da bereketli geçmesini diledi.

Bakanlığın su ürünleriyle ilgili ana hedefinin deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarını korumak, kullanma dengesini gözeterek, avcılığın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu anlatan Pakdemirli, "Başta biz yöneticiler olmak üzere, bilim insanlarıyla, geçimini bu kaynaklardan temin eden sizler, hep birlikte biyolojik kaynakların çeşitliliğinden, devamından ve sürdürülebilir işletiminden sorumluyuz. Bunun için iş birliği ve güç birliği yapmak zorundayız. Unutmayalım ki doğal kaynaklarımız gelecek kuşaklara aktaracağımız bir emanettir." diye konuştu.

Balıkçıların sorunlarını kendilerine görev bildiklerini dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Dertleri ve sorunları birebir, yüz yüze görüşerek çözme gayreti içinde olduk. Son birkaç yıl içinde İstanbul'daki balıkçılığımızın yoğun olarak bulunduğu balıkçı barınağını ziyaret ederek, balıkçılarımızla hasbıhal ettik, dertlerine çözüm aradık. Hükümet ve bakanlık olarak bu sektöre yapılan yatırımın geleceğimize yatırım olduğunun bilincindeyiz, buna göre davranıyor, politikalarımızı bu hedefe göre belirliyor ve uyguluyoruz. Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğiyle ilgili getirilen düzenlemelerin, uygulanan politikaların, verilen desteklerin olumlu etkilerini görmekteyiz. Sizler gibi işini dürüst yapan balıkçılarımızın hakkını korumak için yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla deniz ve iç sulardaki av sahanlığında, işleme tesislerinde, toptan ve perakende satış yerlerinde, soğuk hava depolarında denetim ve kontrolleri yapmaktayız. Yasalaşma süreci devam eden Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişiklik çalışması teknik düzeyde tamamlanmıştır. Bu sayede balıkçıların, başta ekosistemin hakkını koruduğumuz gibi kaçak ve kuralsız avlananlara, kurallar ağırlaştırılarak, kurallara uygun gerçek balıkçıların hakkının korunması sağlanacaktır. "

Balıkçılık sektörünün gelişmesi için her türlü olumlu fikre, teklife ve işbirliğine açık olduklarını, tarım şurasında da bu konuları masaya yatıracaklarını belirten Bakan Pakdemirli, halka bol miktarda balık yedirmeyi hedeflediklerini, balığın sağlık ve lezzet olduğunu sözlerine ekledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Su Ürünleri Av sezonu Açılış Töreni

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