Su ürünleri denetimlerinde 3 firmaya ceza

Samsun’da su ürünleri denetimleri kapsamında 167 adet denetim yapıldı, 3 firmaya idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık hali, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları ile toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı olarak denetimler planlandı. Bu kapsamda Samsun sınırları dahilinde bulunan yerlerde toplam 167 adet denetim yapıldı. Denetim sonucunda 3 firmaya idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada yapılan denetimlerle kurallara uygun çalışan balıkçıların haklarının da korunduğunu, denetimin yanında balıkçılara, nakil aracı kullanıcıları ile toptan ve perakende su ürünleri satışı yapan esnafa yeni kanunla ilgili bilgiler verildiğini ifade etti.

Denetimler sırasında balıkçılık ruhsatlarına ve bu ruhsatların geçerlilik sürelerinin kontrol edildiğini belirten Sağlam, "Yapılan evrak kontrollerinde, yeşil ruhsat denilen tekne ruhsatlarına, su ürünleri faaliyetlerinde bulunan gerçek/tüzel kişilerin sahip olmaları gereken sarı ruhsat denilen profesyonel balıkçılık ruhsatlarına ve bu ruhsatların geçerlilik sürelerinin de kontrol edilmiştir” dedi.