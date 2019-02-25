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Su ürünleri ihracatı hedefine "alabalık" desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım: - "2023 hedefine ulaşmak için üretimin artırılması, ihracat kanallarının desteklenmesi lazım. Üretim için yeni alanlar açılması ve potansiyel alanların geliştirilmesi gerekiyor" - "Yılda kişi başına 6 ila 7 kilogram arasında balık tüketimi var. Avrupa ve dünya ile kıyaslandığında bu rakamlar çok düşük kalıyor. Kişi başına dünyada 16, Avrupa'da 25 kilogram balık tüketimi var"

ALİ RIZA AKKIR - Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin su ürünlerindeki 2023 hedefi olan 2 milyar dolarlık ihracat hedefinin yakalanması için üretimin artırılması ve ihracat kanallarının desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de levrek, çipura, alabalık ve diğer deniz ürünleri ihracatının bir milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Türkiye'den yılda işlenmemiş olarak yaklaşık 50 bin ton levrek, 44 bin ton çipura, 22 bin ton alabalık ve diğer deniz ürünleri ihracatının yapıldığını dile getiren Yıldırım, Muğla'da yıllık yaklaşık 20 bin ton alabalık üretimi yapıldığına dikkati çekti.

Yıldırım, "Türkiye'nin geçen yıl ihraç ettiği yaklaşık 22 bin ton alabalığın yüzde 50'si Muğla'dan karşılandı. Su ürünlerinde 2023 hedefi olan 2 milyar dolarlık ihracat rakamının yakalanması için sektör olarak çalışmalara başladık. 2023 hedefine ulaşmak için üretimin artırılması, ihracat kanallarının desteklenmesi lazım. Üretim için yeni alanlar açılması ve potansiyel alanların geliştirilmesi gerekiyor. Su ürünlerimiz en çok Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Şimdi Rusya ve Japonya da bu ülkeler arasında yerini alıyor. Amerika da ciddi potansiyel taşıyor. Uzak doğu ülkelerine de ihracatımız başladı. Toplamda 80 ülkeye ihracat yapılıyor." diye konuştu.

- "Yılda 6 ila 7 kilo balık tüketimi yetersiz"

Su ürünlerinde ihracat rakamlarının iyi olmasına karşın, Türkiye'de tüketimin düşük olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yılda kişi başına 6 ila 7 kilogram arasında tüketim var. Avrupa ve dünya ile kıyaslandığında bu rakamlar çok düşük kalıyor. Kişi başına dünyada 16, Avrupa'da 25 kilogram balık tüketimi var. Maldivler'de bir kişi yılda 135 kilogram balık yiyor. Japonya'da 70 kilogram. Ülkemizde çok az balık yeniyor. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Bu sağlıklı proteini ülkemizdeki insana yedirmemiz gerekiyor."

Yıldırım, Seydikemer ilçesinde tarım müdürlüğünün projesiyle, çocuklara balık tüketiminin sevdirilmesi için okullara giderek tanıtım yaptıklarını belirtti.

Balık tüketimi konusunda toplumda bazı sorunlarla karşı karşıya olduklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öncelikle ülkemizde yoğurt, balık ilişkisi var. Eskilerden kalma yanlış bir düşünce. 'Yoğurtla balık tüketilmez' diyorlar. Asla böyle bir şey yok, yoğurtla balık tüketilebilir. Önemli olan her ikisinin de taze olması. Balık, 'fenni yemle beslenir' algısı da var. Ülkemizde böyle bir söylem yayılmış. Halbuki bütün hayvanlar fenni yemle beslenir. Balık hayvancılıkta en önemli ihracat ürünü. Belli standartlarda üretim yapılıyor. Hem bakanlıklarımızca hem de uluslararası düzeyde denetlemeler yapılıyor. Rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim ürünlerimiz doğala çok yakındır. Bunları kendi vatandaşımıza da anlatmamız gerekiyor."

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