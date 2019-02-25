ALİ RIZA AKKIR - Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin su ürünlerindeki 2023 hedefi olan 2 milyar dolarlık ihracat hedefinin yakalanması için üretimin artırılması ve ihracat kanallarının desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de levrek, çipura, alabalık ve diğer deniz ürünleri ihracatının bir milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Türkiye'den yılda işlenmemiş olarak yaklaşık 50 bin ton levrek, 44 bin ton çipura, 22 bin ton alabalık ve diğer deniz ürünleri ihracatının yapıldığını dile getiren Yıldırım, Muğla'da yıllık yaklaşık 20 bin ton alabalık üretimi yapıldığına dikkati çekti.

Yıldırım, "Türkiye'nin geçen yıl ihraç ettiği yaklaşık 22 bin ton alabalığın yüzde 50'si Muğla'dan karşılandı. Su ürünlerinde 2023 hedefi olan 2 milyar dolarlık ihracat rakamının yakalanması için sektör olarak çalışmalara başladık. 2023 hedefine ulaşmak için üretimin artırılması, ihracat kanallarının desteklenmesi lazım. Üretim için yeni alanlar açılması ve potansiyel alanların geliştirilmesi gerekiyor. Su ürünlerimiz en çok Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Şimdi Rusya ve Japonya da bu ülkeler arasında yerini alıyor. Amerika da ciddi potansiyel taşıyor. Uzak doğu ülkelerine de ihracatımız başladı. Toplamda 80 ülkeye ihracat yapılıyor." diye konuştu.