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Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 21:16 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: - "Bu coğrafyada Türk milletine karşı birtakım hasmane girişimler olurken birileri İngilizlerin altını ve silahı ile lejyoner olarak kullanıldı" - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Teröre ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı Allah için, bölgesel ve küresel barış için mücadelemiz devam edecektir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Bu coğrafyada Türk milletine karşı bir takım hasmane girişimler olurken birileri İngilizlerin altını ve silahı ile lejyoner olarak kullanıldı." dedi.

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un, Barış Pınarı Harekatı'nı, Sıffin Savaşı'na benzetmesi gerginliğe neden oldu.

Erdoğmuş, konuşmasında, "650 yılında Fırat'ın doğusunda Sıffin Savaşı meydana geldi. Savaşın seyri değişince oradaki iktidar mensupları savaşçıların kılıç ve mızraklarına Kur'an sayfalarını geçirerek, ilk defa İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim'i istismar ettiler. Tarih buna tanıklık etti. Emeviler, iktidarlarına hizmet etmek için yaptı. Saddam Hüseyin de iktidarını uzatmak için başlattığı operasyona Kur'an'da bir sure olan Enfal adını verdi. Bugünkü iktidar da Fetih Suresi'ni bir savaşın ve askeri müdahalenin emrine soktu." görüşünü savundu.

HDP'li Erdoğmuş'un iddialarına, yerinden söz alarak cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Hatip, Kur'an'ı ve İslam'ı istismar ederek, Barış Pınarı Harekatı'nın dinen yasak olduğunu ifade ederek, grubumuzu töhmet altında bırakmıştır." diye konuştu.

"Onlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın dendi mi, derler ki biz ıslah edicileriz." ayetini okuyan Özkan, "Teröre ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı Allah için, bölgesel ve küresel barış için mücadelemiz devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Erdoğmuş'a tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Sıffin Savaşı'nda hangi tarafı kime benzetiyorsunuz? Hazreti Ali hangi tarafta, Muaviye hangi tarafta? Siz kimsiniz? Kur'an-ı Kerim'i mızraklarına takanlar hangi tarafta? Siz hangi taraftasınız? Siz paçanız sıkıştığı zaman ve erkek olduğunuz halde fistan giyip Türk ordusunun önünden kaçan hainlerle berabersiniz. Bu coğrafyada Türk milletine karşı birtakım hasmane girişimler olurken birileri İngilizlerin altını ve silahı ile lejyoner olarak kullanıldı."

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtalan ise "Cumhur İttifakı, siz HDP'ye diz çöktüremezsiniz; ömrünü dinin kutsallarının doğru anlaşılmasına adamış bir arkadaşımız için hain denilmesini kabul etmiyoruz. Hainlikle itham edilecekse herkes aynaya baksın. HDP'ye bağırarak, 'hain' diyerek kirliliklerin arkasına sığınamazsınız." ifadelerini kullandı.

Gerginliğin artması üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi.

Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra, "Parlamentoda bulunan bütün milletvekilleri, milletimizin temsilcileri durumundadır. Milletvekillerinin bütün topluma örnek olması gerekir. Tabii ki eleştiriler olacak ama eleştiriler yapılırken üsluba ve sözün sınırına riayet ederek davranılması gerekir." uyarısında bulundu.

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