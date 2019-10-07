Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, 2018 yılında su ürünlerine yönelik 120 binden fazla denetimde 828 ton su ürünü ve 2 bin 354 muhtelif av aracına el konulduğunu, 56 balıkçı gemisinin ruhsatının iptal edildiğini ve 18,2 milyon lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda tamamlandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, komisyona sunumunda, Türkiye'de denizlerde yaklaşık 500 tür, iç sularda ise 370 tür balığın yaşadığını, 100'e yakınının da ticari olarak alınıp satıldığını söyledi.

Türkiye'nin 4 denizde 15 bin 352 balıkçı teknesi bulunduğunu, bunların 1600'ünün endüstriyel türde olduğunu kaydeden Atalay, "Bunlar avcılığın yüzde 90'ını yapıyorlar. 13 bin 700 tekne de kıyı avcılığını oluşturuyor. Potansiyel olarak Avrupa'nın en güçlü, en dinamik, aktif bir av gücümüz var." diye konuştu.

Atalay, 384 balıkçı barınağının bulunduğuna işaret ederek, "Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de hızla gelişen sektör yetiştiricilik sektörüdür. Ülkemizde toplam 2 bin 300 su ürünleri yetiştiriciliği tesisi var. Bunun 1500 tanesi çok küçük, 50 tonun altında. Denizlerde ise 26 su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta. Bunlar da genel itibarıyla büyüktür. 500 tonun üzerinde olan tesisler." ifadelerini kullandı.