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Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 00:41 | Son Güncelleme

Su Ürünleri Kanunu'nda yer alan idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenleniyor - İdari para cezaları, mahallin en büyük mülki amiri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki ve sorumluluk alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından uygulanacak - Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilecek - Bakanlıktan izin alınmadan deniz ve iç sularda balıklandırma yapılması veya bu kaynaklara diğer su ürünlerinin bırakılması yasaklanacak

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Su Ürünleri Kanunu'nda yer alan idari yaptırımların uygulanma usul ve esasları yeniden düzenleniyor.

Kanuna göre, idari para cezaları, mahallin en büyük mülki amiri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki ve sorumluluk alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından uygulanacak. Vali, mülkiyetin kamuya geçirilmesi yetkisini ildeki mülki idare amirlerinden birine veya Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürüne devredebilecek.

Cezaların verilme usulleri, makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. İdari yaptırımlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilecek. Verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecek.

Kanunla, Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilecek. Bakanlık, uzaktan algılama sistemlerini kurma, kurdurma ve işletebilme yetkisine sahip olacak. Bakanlık, bu konularda, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilecek.

Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerinin elde edilmesi ve izlenmesi amacıyla gemilerde ve yetiştiricilik tesislerinde bulundurulması istenen sistem ve cihazların Bakanlıkça belirlenen özelliklere uygun ve işler durumda olması zorunlu olacak.

Bakanlıkça belirlenen sürede bu zorunluluklara uymayanların aykırılık giderilinceye kadar faaliyette bulunmasına izin verilmeyecek. Bulundurulması istenen sistem ve cihazların hangi balıkçı gemileri ve yetiştiricilik tesisi tarafından kullanılacağına ve bu maddenin uygulanmasına ve istisnalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

- Deniz ve iç sularda izinsiz balıklandırma yasaklanıyor

Kanunla balıkçı gemilerinin büyüklük ve yaptıkları faaliyete göre, avladıkları su ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen karaya çıkış noktalarından boşaltması, avcılık veya yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin nakillerinde Bakanlıkça belirlenen belgelerin bulunması ve bu belgelerin istenildiği şekilde gönderilmesi zorunlu olacak.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla, zorunluluktan muaf tutulacaklar ile istisna sağlanacak faaliyet ve durumlara ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Bakanlıktan izin alınmadan deniz ve iç sularda balıklandırma yapılamayacak veya bu kaynaklara diğer su ürünleri bırakılamayacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları da Bakanlık belirleyecek.

Başka ülkelerin karasularında, münhasır ekonomik bölgelerinde veya uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapacak gemilerin sahip veya donatanlarının Bakanlıkça belirlenen şartlara uyması zorunlu olacak.

Kanunla, Devlet İhale Kanunu'nda da değişiklik yapılarak Su Ürünleri Kanunu'na uyumlu hale getiriliyor. Buna göre, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su ürünlerinin üretim hakkının kiraya verilmesi yetkisi il özel idarelerinden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığına bırakılıyor.

Teklifin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Levent Gök, sıradaki kanun tekliflerini görüşmek üzere birleşimi saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

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