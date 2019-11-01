HABER

Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, ’boy yasaklarına uymayan’ 8,5 ton balığa el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 11:16 | Son Güncelleme

Gürpınar Su Ürünleri Hal’inde Ahtapot, Mahmuzlu Camgöz, Bakalyaro (Berlam), 63 kasa Mezgit, 340 kasa Hamsi, 175 kasa İstavrit, 8 kasa Lüfer balığının yer aldığı boy yasağına uymayan toplam 8,5 ton su ürünlerine el konuldu.İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hal’inde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Gürpınar Su Ürünleri Hal’inde Ahtapot, Mahmuzlu Camgöz, Bakalyaro (Berlam), 63 kasa Mezgit, 340 kasa Hamsi, 175 kasa İstavrit, 8 kasa Lüfer balığının yer aldığı boy yasağına uymayan toplam 8,5 ton su ürünlerine el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hal’inde çeşitli denetimler gerçekleştirdi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetim ve kontrol faaliyetleri sonucunda; kanuna aykırı olarak avlanılmış ve depolanması yapıldığı tespit edilen 4 Kasa Ahtapot, 1 Adet Mahmuzlu Camgöz, 19 Kasa Bakalyaro (Berlam), 63 Kasa Mezgit, 340 Kasa Hamsi, 12 Kasa Barbun, 1 Kasa Pisi Balığı, 175 Kasa İstavrit, 8 Kasa Lüfer balığının yer aldığı toplam 8,5 ton su ürünlerine el koyulurken; ilgili şahıslar hakkında da idari para cezası uygulandı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimler, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları ve perakende satış yerleri vb. olmak üzere tüm noktalarda aralıksız devam ediyor.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Mobil radarla tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandıMobil radarla tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı
Facianın eşiğinde dönüldüFacianın eşiğinde dönüldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

AYM'den flaş askeri okullar kararı: Anayasaya aykırı değil

AYM'den flaş askeri okullar kararı!

YPG-PYD elebaşı Mazlum Kobani'nin PKK kapındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mazlum Kobani'nin PKK kapındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na ASELSAN imzası!

İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na kuruldu! 7/24 izlenecek

Avcılar'daki 'kapılı önlem' gitti, demir bariyerler geldi

Avcılar'daki 'kapılı önlem' gitti, demir bariyerler geldi

Son dakika: Deniz Kuvveleri'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.