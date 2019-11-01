Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, ’boy yasaklarına uymayan’ 8,5 ton balığa el koydu

Gürpınar Su Ürünleri Hal’inde Ahtapot, Mahmuzlu Camgöz, Bakalyaro (Berlam), 63 kasa Mezgit, 340 kasa Hamsi, 175 kasa İstavrit, 8 kasa Lüfer balığının yer aldığı boy yasağına uymayan toplam 8,5 ton su ürünlerine el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hal’inde çeşitli denetimler gerçekleştirdi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetim ve kontrol faaliyetleri sonucunda; kanuna aykırı olarak avlanılmış ve depolanması yapıldığı tespit edilen 4 Kasa Ahtapot, 1 Adet Mahmuzlu Camgöz, 19 Kasa Bakalyaro (Berlam), 63 Kasa Mezgit, 340 Kasa Hamsi, 12 Kasa Barbun, 1 Kasa Pisi Balığı, 175 Kasa İstavrit, 8 Kasa Lüfer balığının yer aldığı toplam 8,5 ton su ürünlerine el koyulurken; ilgili şahıslar hakkında da idari para cezası uygulandı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimler, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları ve perakende satış yerleri vb. olmak üzere tüm noktalarda aralıksız devam ediyor.

