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Su ürünlerinde av yasağının sona ermesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:52 | Son Güncelleme

Denizde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, az miktarda da olsa palamut avlamaya başladı - Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan palamut tezgahlarda 5 ila 10 lira arasında satılıyor

Denizde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, az miktarda da olsa palamut avlamaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla "vira bismillah" diyen balıkçılar, geçen sezon umduklarını bulamadıkları palamut avında bu sene bolluk bekliyor.

Kentte 30 yıldır balıkçılık yapan Emin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezondan umutlu olduklarını ancak balığın azlığından dolayı üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Av sezonunun sona ermesiyle palamutun az miktarda olduğunu anlatan Yılmaz, "Barbun, mezgit ve istavrit yeni yeni tezgahları doldurmaya başladı. Denizin sıcak olması balığa da etki yapıyor. Balığın çoğalacağını umut ediyoruz. Balık çoğalırsa halkımız ucuz balık yer. Çoğalmaz ise geçen yıl olduğu gibi halkımızda, bizde seyrederiz." diye konuştu.

Tezgahlarda palamutun tanesinin 5 ile 10 lira arasında satıldığına dikkati çeken Emin Yılmaz, "Palamutun boyuna göre satışlar oluyor. Mezgit ve istavrit kilogramı 15 liradan, barbun ise 20 liradan satılıyor. Balık fiyatları ilk günler olmasına rağmen normal. Ancak bol balık olduğunda fiyatlar ucuzlayacaktır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Av yasağı Karadeniz palamut Zonguldak

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