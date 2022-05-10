Su ve kahvedeki kafa karışıklığı bitmiyor! Sağlığa zararlı mı, faydalı mı?

Bundan birkaç sene öncesine kadar beslenme uzmanlarının çoğu kilo vermek isteyenlere yüksek karbonhidratlı, düşük yağlı diyetler öneriyordu. Bu sadece küçük bir örnek... Genel olarak herkes ağzından çıkan konuların doğru olduğu konusunda emin olarak konuşur. Sağlıklı yaşam için spor yapmak önemli, fazla kilo sağlıksızdır, uykusuzluk sağlık açısından kötüdür gibi spesifik bilgiler dışında kulaktan kulağa yayılan bir sürü yanlış bilgi var. Hiçbir şeye dayanmayan sağlık teorileri sayılamayacak kadar çok...

NE KADAR SU İÇİLMELİ?

Su içmemenin sağlığa etkileri üzerine yapılan araştırmalar net: Ölürsünüz! Ancak birinin sağlık için her gün ne kadar suya ihtiyacı olduğunu belirlemeye çalıştığınızda işler karışır. Genel kanı “günde en az 8 bardak su iç” şeklindedir ki bu kötü bir şey değildir, ancak herhangi birine neden su içmeniz gerektiğini sorarsanız, aslında bilmeyebilirler.

Gerçek cevap şudur: Belli bir miktarda su içmenin sağlığa herhangi bir faydası yok gibi görünüyor. Böbreklerinizin daha iyi çalışmasını sağlamaz veya toksinleri dışarı atmaz. Günlük ne kadar suya ihtiyacınız olduğu, sıcaklık, ne kadar egzersiz yaptığınız ve yediğiniz yemeğin içinde ne kadar su olduğu gibi birçok farklı şeye bağlıdır, ancak bu genellikle planlamanız gereken bir şey değildir.

KAHVE İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ?

Araştırmalar, kahve içenlerin prostat ve diğer kanser türlerine yakalanma oranlarının daha düşük olduğunu, ancak kafeinin kaygıya neden olduğunu gösteriyor. Kahve kilo vermeye yardımcı olabilir, ancak "kötü" kolesterol seviyemizi de yükseltebilir. Fiziksel olarak daha iyi performans göstermemize yardımcı olur, ancak daha kötü uyumamızı sağlar. Peki kahve iyi mi kötü mü? Buna artık siz karar verin.



