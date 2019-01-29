Su ve Teknoloji Konferansı İzmir’de düzenlenecek

’5. Su ve Teknoloji Konferansı ve Ödülleri’ etkinliğinin tarihi belli oldu. Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen ’5. Su ve Teknoloji Konferansı ve Ödülleri’ etkinliğinin 6 Mart’ta İzmir Bornova Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu yılki ana teması ’Çevrenin Geleceği’ olarak belirlenen konferansa katılmak isteyenlerin, 15 Şubat’a kadar SUTEK’e müracaat etmeleri gerektiği bildirildi. Su ve çevre alanlarında yapılan yatırımların değerlendirildiği 5. Su ve Teknoloji Konferansı ve Ödülleri Etkinliği’nin tarihi belli oldu. Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen ve bakanlıklar, uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, belediyeler, valilikler ve kalkınma ajansların da katılacağı konferansın 6 Mart’ta İzmir Bornova Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.

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Bu yılki ana teması ’Çevrenin Geleceği’ olarak belirlenen ödül törenine katılım sağlayacakların 15 Şubat’a kadar müracaat etmeleri gerektiği bildirildi. ’Tasarım, Proje, Uygulama, Ürün’ kategorilerinde ödül alacak tesis ve tedarikçilerin, Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği (UTTMD) tarafından, 25 Şubat tarihine kadar belirlenerek web sitesinden ilan edileceği kaydedildi. Etkinlik www.sutek.org, www.suvecevrekonferansi.org, www.uttmd.org web sitelerinden takip edilebilir.

