Su yalağına düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

ALTINTAŞ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde su yalağına düşen 2 yaşındaki Murat Tekin, yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Altıntaş ilçesine bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Köyde çeşmenin yanında oyun oynayan Murat Tekin, dengesini yitirip, hayvanların su içtiği yalağa düştü. Bir süre sonra köylüler tarafından bulunup, sudan çıkarılan Tekin, götürüldüğü Altıntaş Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Murat Tekin'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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