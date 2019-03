Su zengini değiliz

Türkiye’de gündem 31 Mart seçimlerine kilitlenirken, İzmir’de kısa adı SUTEK olan Su ve Teknoloji Derneği tarafından su ve çevre konulu önemli bir konferans gerçekleştirildi. Yerel yönetimlere “suyun sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda kullanım ve bilinç oluşturulması konusunda işbirliği çağrısı” yapılan etkinlikte, alanında örnek çalışmalara imza atan kurum ve kuruluşlar da ödüllendirildi.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmasını SUTEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Komite Başkanı Siyaset Bilimci-Yazar Ozan Erdem yaptı. Türkiye açısından tatlı su kaynaklarının önemine işaret eden Ozan Erdem, “Ülkemizde tatlı su kaynakları şu an için sadece ihtiyaca ancak cevap verebilecek düzeyde. Artan nüfusumuzu dikkate alacak olursak şu an için 110 milyar m3 olan kullanılabilir su rezervimiz Türkiye’ye yetmeyecek. Zaten bu rezervin sadece yüzde 16’lık bölümünü içme suyu olarak kullanabiliyoruz. Geri kalanını ise ağırlıklı olarak tarımsal sulamada ve bir bölümünü sanayide tüketiyoruz” dedi.

Türkiye’de yıllık yağış miktarının 650 mm, dünyada ise bu ortalamanın bin mm civarında olduğuna işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

“Her ne kadar ülke olarak su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almasak da yağış miktarının dünya ortalamasının geresinde kalması tehlike sinyalleri veriyor. Dolayısıyla hayatın önemli yapı taşlarından olan suyun sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda doğru kullanım bilincinin oluşturulması, tabiatın korunması ve bu noktada farkındalığın güçlendirilmesi; hayat kalitesinin artırılarak, insanın her türlü öğrenme, gelişme/yenileşme süreçlerinin desteklenmesi ve bu kapsamda eğitimler, etkinlikler düzenlemek, görsel, işitsel ve yazılı yayınlar hazırlamak ve insani değerlerin geliştirilmesi önem arz ediyor. Geleceğe saygı ilkesiyle; yaşanabilir bir dünya, insan, doğa ve su için SUTEK olarak buradan özellikle yerel yönetimlere çağrı yapıyoruz. Eğitim ve öğretim yoluyla toplumun çevre ve su bilincini yükseltmek, suyun doğru kullanımı ile ilgili bilincini oluşturmak ve doğayı korumak, faaliyetlerimizi bilimsellik çerçevesinde gerçekleştirmek, doğal kaynakların dengeli kullanımı sağlamak gibi pek çok başlıkta yerel yönetimlerin takınacağı tavır geleceğimiz açısından hayati önem taşıyor.”

SUTEK’in 5 yıl önce başlattığı geleneksel ödül programının İzmir organizasyonunun gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ozan Erdem, “Etkinliğin hedefi, çevre kirliliği ile mücadeleyi özendirmek, çevreye duyarlılığını arttırmak ve sürdürülebilir bir çevre hassasiyeti için farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmayı özendirmektir. Türkiye’nin en saygın ödüllerinden biri olan Su ve Çevre Ödülleri, bu çalışmalara farkındalık kazandıracak önemli iletişim araçlarından birisidir. Bu ödüllerle yerel yönetimlerin ve özel sektörün; suyun verimli kullanılması, sağlıklı dağıtılması ve su farkındalığının kazandırılması noktasındaki çalışmalarını izlemek, bu tür çalışmaları teşvik etmek ve bu konudaki çalışmaların geliştirilmesine, uygulanmasına ve sürdürülmesine destek olmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Yel ve Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu’nun konuşmalarıyla devam ettiği, sunuculuğunu Tarık Yenen’in yaptığı törende daha sonra ödüllerin dağıtımına geçildi. Dernek tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ödül almaya hak kazanan kişi ve kuruluşlar şu şekilde sıralandı:

“Hizmet-İş Sendikası Kurucu-Şeref Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Manisa Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, 9 Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Adana Büyükşehir Belediyesi-ASKİ Genel Müdür Vekili Yüksel Durna, Manisa Büyükşehir Belediyesi- MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Osmangazi Belediyesi Proje Müdürü Sezai Özokutanoğlu, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Çitgöl Belediye Başkanı Yüksel Ünal, Tekirdağ-Hayrabolu OSB Bölge Müdürü Ethem Çetin, Zorlu Enerji Firması yetkilisi Hüseyin Atabay, Sanko Enerji Firması yetkilisi Mehmet Kaygusuz, JESDER Başkan Vekili Ufuk Şentürk, Yaşar Holding-Çamlı Yem Firması Yetkilisi Mustafa Eroğlu, Endosa Firması Yetkilisi İlkser Gültekin, Paşaoğlu Geri Dönüşüm Genel Müdürü Sinan Samancı, Saha Kalıp Firması Yetkilisi Ayşe Atam, HM Firması Genel Müdürü Huriye Uslu, Çağlak Kliniği Veteriner Hekim Doğan Ensivri, UTTMD Başkanı Kemal Evcioğlu, FeedBack Ajans Emin Zeybek, Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez.”