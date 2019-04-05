'Sualtı Cenneti Antalya' filmine Çekya'da birincilik ödülü

640 km'lik Antalya kıyılarındaki su altı kültürel varlıklarını ve zengin deniz yaşamını içerikleyen 'Sualtı Cenneti Antalya' adlı film, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça hazırlandı. Filmde nesli tehlike altındaki Akdeniz foku, orfoz, lahoz gibi birçok türün yanı sıra su altı yaşamına katkı sağlayan batıklar ve antik eserler de yer aldı. 'Sualtı Cenneti Antalya' filmi, 41 yıldır Çekya'da düzenlenen Paf Tachov Festivali'nde profesyonel kategoride birincilik ödülü kazandı.

Vali Münir Karaloğlu'nun, Antalya'nın 640 kilometrelik sahil bandında, Alanya'dan Kaş'a kadar su altındaki tarihi batıklar, flora ve faunasının envanterinin çıkarılması talimatı üzerine bir kitap ve ardından tanıtım filmi hazırlandı. Submarine Turkey sponsorluğunda MAC İletişim tarafından yayına hazırlanan filmin çekimlerini, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan gerçekleştirdi.

Atatürk'ün, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözünü hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, “Antalya dünyanın en güzel yeri ama kıymeti bilirseniz en güzel yeri, var olan değerleri bulup ortaya çıkarırsanız en güzel yeri. Biz Antalya'nın su üstündeki varlıklarını kullanıyoruz. Denizi, plajı, kısmen tarihi kültürünü kullanıyoruz ama 640 kilometrelik muhteşem sahilimizde suyun altında çok muhteşem güzelliklerimiz, enteresan batıklarımız, su altı mağaralarımız, flora, faunamız var. Bunların tamamının da bilinmesi ve kentin tanıtımı ve turizminde kullanılmasının çok önemli olduğunu 3 yıldır yaptığımız etkinliklerle sürekli dile getiriyoruz" dedi.

Göreve geldiği ilk hafta Alanya Kalesi yarımadasını ziyaretinde Alaaddin Keykubat'ın yaptığı Selçuklu Tersanesi'ni gördükten ve su altı mağaralarını duyduktan sonra bütün su altı envanterinin çıkarılması talimatını verdiğini anlatan Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

“Önce envanter çıktı. Su altında var olan canlıları, batıklarıyla. Sonra filmi çıktı. Şimdi artık Antalya'da çok ciddi bir farkındalık oluşturduk. Özellikle dalış turizminde Antalya artık dünyanın çok önemli bir merkezlerinden biri oldu. Belki Kızıldeniz'den sonra en çok bilinen su altı dalış destinasyonlarından birisi oldu. Kemer, Kaş, Kalkan, Alanya artık Antalya alternatif turizm dediğimiz deniz-kum-güneşin dışındaki alanlarda en önemli alanlarımızdan birisi oldu. İşte yapılan bu çalışmalar, kitap ve Çekya'da ödül alan filmin yapılış amacı buydu. Ama filmin bir uluslararası film festivalinden birincilikle dönmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti."