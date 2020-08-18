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Sualtı meraklıları için hazırladı! Gören hayran kalıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2020 11:44 | Son Güncelleme

Herkesin sualtının güzelliklerini görebilmesi için harekete geçen Peter Salvatore isimli vatandaş, kurduğu internet sitesine Sualtı Dünyam başlığı altında birçok fotoğraf yükledi. Deniz altında çektiği kareleri paylaşan Salvatore, yürüttüğü proje ile doğa ve deniz sevdalısı insanlara ulaşmayı hedeflemiş. İşte o muhteşem görüntüler...

Peter Salvatore isimli yabancı vatandaş, 2018 yılında ‘Sualtı Dünyam’ adı altında kurduğu internet sitesinde, çoğunluğunu Marmara Denizinin altında çektiği görüntüleri yayınlıyor. Doğa, deniz aşığı insanlara katkı sağlamak ve denizleri her kesime tanıtarak, toplumu bilinçlendirerek, bilinçli bireyler oluşturabilmek amacı ile kurulan sitede, su altında çekilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Denizleri koruyan, seven, doğaya saygı duyan insanların da çoğalmasını sağlamayı hedefleyerek yolan çıkan Salvatore, son olarak Marmara Denizi Gölcük mevkii ile Ege Denizi Ayvalık mevkiinde çektiği sualtı görüntüleri ile adeta büyüledi. Peter Salvatore, sualtının güzelliklerini anlatmaya çalıştığı görüntüleri yurtiçi ve yurtdışında bulunan denizlerde çekiyor. Salvatore, son olarak ise Marmara Denizinde gerçekleştirdiği sualtı çekiminde, pandemi sürecinde Marmara’da meydana gelen değişim ve son durum hakkında bilgilendirme görüntülerini sitesinde yayınladı. İHA

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